Per quanto tempo di conserva il pesto fatto in casa? Consigli pratici per una corretta conservazione del pesto alla genovese in frigorifero e in freezer.

Il pesto alla genovese è uno dei condimenti più amati della cucina italiana: una salsa cremosa dal profumo inebriante di basilico, utilizzata per condire la pasta in decine di declinazioni diverse e per insaporire tantissimi altri piatti, dai contorni agli antipasti, come insalata di patate e fagiolini e le bruschette con pomodori secchi.

Il pesto fatto in casa ha tutto un altro sapore rispetto a quello confezionato, specialmente se si sceglie di prepararlo con il mortaio: solo così è possibile percepire appieno l’aroma intenso e caratteristico di ogni singolo ingrediente, primo fra tutti il basilico, seguito dall’aglio, dai pinoli e dai formaggi stagionati, il parmigiano e il pecorino.

Preparare il pesto regala tante soddisfazioni, ma occorre sapere come conservarlo correttamente per prolungarne la durata. Infatti, il pesto tende a ossidarsi rapidamente e a perdere il suo colore verde brillante e il suo aroma intenso, se esposto all’aria, alla luce o al calore. Per evitare questo inconveniente, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi.

Come conservare il pesto fatto in casa: consigli pratici

Il pesto fatto in casa si può conservare sia in frigorifero che in freezer. Se avete intenzione di consumarlo entro alcuni giorni, il frigo è il luogo ideale: collocato nel ripiano più basso, il pesto si mantiene fresco e cremoso, mantenendo il gusto e la consistenza intatti.

Vi consigliamo di trasferirlo subito all’interno di un vasetto in vetro a chiusura ermetica, perfettamente pulito e asciutto, e ricoprire la superficie con abbondante olio extravergine d’oliva: questo fungerà di strato protettivo ed eviterà che il pesto di ossidi. In questo modo, la durata del pesto è garantita fino a 5-7 giorni.

Se invece volete preparare una scorta di pesto da consumare nei mesi a venire, potete conservarlo in freezer all’interno di contenitori a chiusura ermetica della dimensione adeguata alle vostre esigenze: ricordate che il pesto, una volta scongelato, non può essere ricongelato. Anche in questo caso, consigliamo di ricoprire la superficie con uno strato di olio extravergine d’oliva. Il pesto in freezer ha una durata di 3-4 mesi.