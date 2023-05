Descrizione

L’insalata di patate e fagiolini al pesto è un tradizionale contorno ligure, amato in tutta Italia per il suo sapore aromatico e il suo inconfondibile profumo di basilico fresco. Può essere servita tiepida o fredda, anche con l’aggiunta di olive taggiasche. In questa ricetta vi spieghiamo come realizzareq questa deliziosa insalata estiva utilizzando il Bimby, sia per la cottura delle verdure, sia per preparare in casa il pesto alla genovese.