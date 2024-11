State cercando una ricetta nuova e sfiziosa per l'autunno? Scoprite come si prepara la quiche con cavolo nero!

Una ricetta perfetta e gustosa per l’autunno è la quiche con cavolo nero. Con questo piatto salato la tradizione culinaria francese si unisce all’ingrediente rustico tipico della cucina toscana, il cavolo nero. Ma scoprite come si prepara in casa!

Quiche con cavolo nero: ricetta veloce e gustosa

Se non la conoscete la quiche è una torta rustica originaria della Francia, precisamente dalla regione della Lorena, perfetto abbinamento con il cavolo nero, ingrediente cardine di molte ricette toscane. Con la quiche al cavolo nero, infatti, le due tradizioni culinarie si incontrano per un piatto unico e davvero invitante ma anche leggero. Ecco la ricetta per fare la quiche con cavolo nero a casa.

Ingredienti

Per la pasta brisée: 220 gr di farina tipo; 190 gr di burro; 60 gr di acqua e sale qb.

Per il ripieno: 100 porri puliti; 300 gr di cavolo nero; 200 gr di yogurt greco; 2uova; 50 gr di formaggio gruviera grattugiato; olio extravergine d’oliva qb e sale qb.

Procedimento

La ricetta della quiche con cavolo nero parte dal prendere una ciotola in cui unire e mescolate farina, il sale e il burro tagliato a pezzetti. Continuate a impastare fino ad avere un composto sbriciolato poi aggiungete l’acqua a filo. Amalgamate gli ingredienti senza lavorare troppo il composto, fino ad avere un panetto compatto! Avvolgete il panetto nella pellicola e mettete in frigo per un’ora.

Nel frattempo però preparate il ripieno. Affettate i porri, metteteli in una padella, e fateli appassire con un filo d’olio e un pizzico di sale per 5 minuti circa mettendo un coperchio. Sfilate le nervature del cavolo nero, lavatelo e sbollentatelo per 2 minuti. Scolate, strizzatelo bene e tagliatelo a listarelle. Unitelo ai porri, coprite e fate stufare altri 2 minuti. Spegnete e fate raffreddare.

Dopo il riposo della pasta brisée stendetela ad uno spessore di 4 mm circa e rivestite uno stampo per torta imburrato e infarinato del diametro di 24 cm. Bucherellate il fondo con una forchetta e disponete un foglio di carta forno sopra. Riempite con legumi secchi e infornate a 175° per 20 minuti circa (cottura in bianco). Successivamente togliete la carta forno e i legumi e infornate nuovamente per altri 10 minuti, o fino a leggera doratura.

In una ciotola sbattete lo yogurt con le uova, un pizzico di sale e poi unite il formaggio. Proseguite a distribuite le verdure sulla pasta brisée e versate il composto di yogurt, uova e formaggio. Infornate a 180° per 25/30 minuti circa o finché la superficie sarà ben dorata. Lasciate intiepidire e servite!

La quiche con cavolo nero si conserva in frigorifero per 2-3 giorni, tenendola coperta con pellicola trasparente o sotto una campana.

Se preferite potete anche congelarla se avete utilizzato gli ingredienti freschi, in questo caso potete tagliarla a fette prima di metterle nel congelatore.