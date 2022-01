Descrizione

La farinata con cavolo nero è una tradizionale zuppa di farina di mais tipica della cucina toscana, preparata con l’aggiunta di cipolla e fagioli cannellini. Un primo piatto caldo e nutriente, da non confondere con la farinata di ceci ligure, ottimo da portare in tavola durante l’inverno. Scoprite come prepararla seguendo la ricetta passo dopo passo.