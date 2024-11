La tradizione dei biscotti di Natale

I biscotti di Natale rappresentano una delle tradizioni più amate durante le festività. Con le loro forme che richiamano l’atmosfera natalizia, come alberelli, fiocchi di neve e stelle, questi dolcetti portano gioia e allegria sulle tavole di tutto il mondo. Ogni famiglia ha le proprie ricette, ma quest’anno vi proponiamo una versione originale creata dal rinomato pasticcere Marco Pedron, che unisce ingredienti classici a un tocco innovativo.

La ricetta dei biscotti del buon auspicio

Marco Pedron, noto per la sua creatività in pasticceria, ha ideato una ricetta che combina biscotti sablée alle nocciole e biscotti di mais e mandarino, farciti con una deliziosa ganache al cioccolato fondente e mandarino. Questa combinazione non solo è un piacere per il palato, ma rappresenta anche un simbolo di buon auspicio per il nuovo anno. La preparazione richiede tempo e attenzione, ma il risultato finale è un dolce che conquisterà tutti.

Il percorso di Marco Pedron

Marco Pedron ha iniziato la sua carriera come pasticcere al prestigioso Principe di Savoia, sotto la guida di Paola Budel. La sua formazione è proseguita in diverse città europee, tra cui Bruxelles, Milano e Londra, dove ha affinato le sue abilità con maestri del settore. Nel 2021, è entrato a far parte dell’APEI, l’Associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, e nel 2022 ha fondato la sua consulenza, Pastry Thinker. Recentemente, è stato riconosciuto da Iginio Massari come uno dei migliori pasticceri al mondo, un traguardo che testimonia il suo talento e la sua dedizione.

Preparazione dei biscotti

Per preparare i biscotti di Natale di Marco Pedron, è necessario seguire attentamente la ricetta. Iniziate a lavorare il burro freddo con le farine, creando un composto sabbioso. Aggiungete poi gli altri ingredienti come l’albume, l’olio e le spezie. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, lasciatelo riposare in frigorifero. Nel frattempo, preparate la ganache, fondendo il cioccolato e mescolandolo con la panna calda. Una volta che gli impasti sono pronti, stendeteli e ritagliate i biscotti, che andranno poi infornati. Dopo la cottura, farcite i biscotti con la ganache e accoppiateli per un risultato finale che non solo è bello da vedere, ma anche delizioso da gustare.