Descrizione

La pasta integrale con verza e provola è un piatto gustoso e nutriente, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei vostri comfort food preferiti. Si prepara molto semplicemente con soffritto di scalogno, verza stufata e un’abbondante grattugiata di provola, che aggiunge una gradevole nota di sapidità e rende il piatto cremoso e filante. Potete ripassarla in forno per 5 minuti: si formerà in superficie un’irresistibile crosticcina, che la renderà ancora più buona.