Sapete come si prepara la torta "quattro quarti"? Scoprite la ricetta facile e veloce del gustoso dolce da fare a casa!

La torta tipica dell‘Europa settentrionale in particolare Inghilterra, Francia e Germania, nota come “quattro quarti”, ma anche pound cake, soddisfa il palato di chiunque perché e gustosa ma semplice. Scoprite di seguito la ricetta facile per prepararla a casa vostra!

La ricetta della torta “quattro quarti”: step da seguire

La torta “quattro quarti” deve il suo nome al fatto che è realizzata con farina, burro, zucchero e uova utilizzati in uguale quantità. E’ un dolce davvero soffice ma anche umido, morbidissimo e perfetto da preparare e mangiare per la colazione, la merenda, o anche la sera da farcire a piacimento. Vediamo allora qual è la ricetta super facile da seguire e i vari step per assaggiare questo famoso dolce!

Ingredienti per 6 persone:

180 gr farina 00

(3- 4 uova medie) per un totale di 180 gr

180 gr zucchero

180 gr burro morbido a temperatura ambiente (consistenza a pomata)

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino estratto di vaniglia.

Procedimento:

Iniziamo la preparazione della torta “Quattro Quarti” preriscaldando il forno a 180°C e foderando con della carta forno una tortiera dal diametro di 18 cm (queste dosi vanno bene fino a 24 cm, successivamente potete aggiungere un uovo ed aggiungere il rispettivo peso di ogni ingrediente) metterla da parte perché ci servirà più tardi.

All’interno di una ciotola capiente montare le uova insieme allo zucchero utilizzando le fruste elettriche, montare per qualche minuto fino ad ottenere un composto alto, biancastro e spumoso. Aggiungere l’olio di semi o il burro sciolto quindi incorporare l’ingrediente mescolando alla velocità minima.

Aggiungere la farina, il lievito per dolci e la vanillina, continuare a mescolare alla velocità minima fino a quando tutti gli eventuali grumi non saranno spariti.

Ultimo step: Versare il composto ottenuto all’interno della tortiera precedente foderata. Infornare la Torta Quattro Quarti a 180°C per circa 45 minuti, al termine fare la prova stecchino.

Attenzione: se utilizzate una tortiera più grande i tempi di cottura si accorceranno. La Torta Quattro Quarti è pronta, non ci resta che lasciarla raffreddare e successivamente gustarla in modo semplice oppure farcirla a piacere!