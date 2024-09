La birra è una delle bevande più consumate in Italia, ma non tutti sanno come abbinarla nel modo migliore. Scoprite i migliori abbinamenti con il cibo quando bevete birra!

Birra in tavola: idee di abbinamenti con il cibo

La birra, tra le bevande più gettonate nel nostro Paese come il vino, è di facile abbinamento ma non sempre sappiamo come esaltare a pieno il suo gusto. Scoprite di seguito, allora, i migliori abbinamenti con il cibo che sono perfetti con la birra.

Birra con frittura

Uno dei più classici abbinamenti della birra, tra i migliori, è di bere birra e mangiare frittura in particolare patatine e i fritti di pesce. Con del pesce in pastella o in tempura, affidarsi alla delicatezza di una birra è sempre una scelta vincente.

Birra e carne

Tra i migliori abbinamenti della birra a tavola c’è la grigliata di carne! A seconda della tipologia di carne, del condimento e dell’eventuale affumicatura, la scelta della birra può spaziare tra diverse proposte. In linea generale vige la regola non scritta di propendere verso una Lager o una Weizen se la grigliata è a base di carni bianche e di una buona Bock, per le carni rosse.

Birra e pizza

In Italia la birra viene abbinata molto spesso alla pizza e sono tanti gli stili di birra proposti da Abervinuum per un pasto ricco di gusto. La birra perfetta per la pizza deve abbinarsi all’acidità del pomodoro e non è quella amara, gassata e ghiacciata. Ideali per accompagnare la pizza sono anche la Weiss e la Blanche, mentre è meglio evitare le birre scure dal sapore molto tostato.

Birra e formaggi

Altro abbinamento perfetto è birra e formaggio, entrambi a un processo di fermentazione. Una buona birra sgrassa la bocca dopo il formaggio e prima della pietanza successiva. Le birre Abbazia, la Dubbel e la Tripel vanno bene, ad esempio, per i formaggi molto stagionati e dal sapore intenso come gorgonzola e pecorino.