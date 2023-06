Ricette con le verdure: piatti gustosi e salutari

Mangiare bene è importante e le verdure sono sempre delle perfette alleate per preparare piatti gustosi e salutari. Scopriamo insieme qualche ricetta facile da preparare, soprattutto con l’aiuto dei giusti strumenti.

Ricette con le verdure: fagottini e cous cous

Preparare delle ricette gustose e salutari con le verdure consente di mangiare bene. Per realizzare dei piatti gustosi e salutari vi servirà l’aiuto di qualche strumento, come il tagliaverdure, per riuscire a semplificare lo svolgimento delle ricette e riuscire anche a stupire le persone che amate.

La prima ricetta che vogliamo svelarvi è quella dei deliziosi fagottini di verdure, un secondo piatto vegetariano, molto semplice e veloce, che sicuramente conquisterà tutti.

Gli ingredienti che servono sono:

Acqua – 100ml;

Farina 00 – 200gr;

Sale – q.b;

Carota – 1;

Cavolo – 100gr;

Pepe – q.b;

Olio d’oliva – q.b;

Paprika – q.b;

Burro – q.b.

Iniziate a preparare l’impasto, unendo la farina con l’acqua salata e impastando. Dividete l’impasto in quattro parti e formate delle palline, per poi coprirle con la tovaglia e lasciarle riposare per circa 15 minuti. Intanto, tritate la carota e il cavolo, per poi aggiungerli in una ciotola insieme a sale, pepe e paprika. Un tagliaverdure può rendere questo passaggio molto più veloce, consentendovi di sprecare meno tempo e iniziare subito a mescolare. A questo punto stendete le palline, tagliate un mezzo lato partendo dal centro, spennellate il burro fuso e posizionate le verdure tritate. Piegate l’impasto 4 volte e chiudete il bordo con la forchetta. Scaldate l’olio nella padella e lasciate cuocere i fagottini su entrambi i lati per circa 5-7 minuti, fino a doratura.

Potete poi preparare un delizioso primo piatto, sempre molto salutare e anche semplice da realizzare, ovvero il cous cous di verdure. Gli ingredienti che vi servono per questa ricetta sono:

Cous cous precotto – 280gr;

Melanzana – 1;

Zucchine – 2;

Carote – 2;

Pomodorini – 6;

Cipolla – 1;

Basilico – 1 mazzetto;

Olio extravergine d’oliva – q.b;

Sale – q.b;

Iniziate lavando la melanzana, per poi tagliarla in piccoli pezzi. Sbucciate la cipolla e tritatela. Pelate le carote e tagliatele in piccoli pezzi. Lavate i pomodori e riduceteli in piccoli tocchetti. Anche in questo caso il passaggio diventa più veloce e pratico con l’aiuto di un tagliaverdure. A questo punto fate rosolare la cipolla in padella con un filo di olio, aggiungete melanzana, zucchine e carote, salate e fate cuocere per 15 minuti. Intanto raccogliete il cous cous in una ciotola e versate l’acqua bollente, poi condite con il sale, copritelo con un telo da cucina e lasciate riposare per 15 minuti. Dopo questo tempo condite con un filo d’olio e sgranate i chicchi con la forchetta, per poi aggiungere i pezzi di verdure cotte e mescolare. Aggiungete ancora i pomodori e il basilico.

Ricette con le verdure: vellutata e polpette

Un’altra ricetta molto sfiziosa e salutare è la vellutata di verdure estive, una pietanza completa e bilanciata, in grado di conquistare tutti con il suo gusto e la sua leggerezza. Gli ingredienti che servono per prepararla sono:

Melanzana – 1;

Peperone rosso – 1;

Zucchina – 1;

Patate – 1;

Pomodori ciliegino – 100gr;

Cipolla – q.b;

Olio extravergine d’oliva – q.b;

Sale – q.b;

Pepe nero – q.b;

Basilico – q.b.

Lavate e tagliate in piccoli pezzettini la melanzana. Sbucciate la patata e tagliatela a pezzi, poi lavate i peperoni, togliete i semi e tritateli e lavate e tagliate a metà i pomodori. Sciacquate le zucchine e tagliate anche queste in piccoli pezzi, ancora meglio se con l’aiuto di un tagliaverdure. Tritate e fate rosolare la cipolla, poi aggiungete i pezzetti di verdure e lasciatele insaporire. A questo punto coprite con un coperchio e lasciate cuocere per 10 minuti. Quando le verdure inizieranno ad appassire levate il coperchio e fate cuocere per altri 10 minuti. Condite con sale, olio e basilico e poi frullate il tutto, fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Se desiderate un secondo piatto gustoso e salutare, allora potete scegliere di preparare le polpette di verdure. Gli ingredienti da usare sono:

Zucchina grande – 1;

Patate – 3/4;

Carota grande – 1;

Cipolla – 1/2;

Tofu – 120gr;

Pangrattato – q.b;

Menta – 1 ciuffo;

Olio extravergine d’oliva – q.b;

Sale – q.b.

Lessate le patate in acqua bollente e salata per 30 minuti. Quando saranno morbide scolatele e sbucciatele. Schiacciatele in una ciotola, poi lavate e tritate la zucchina e la carota, per poi farle cuocere in una padella con un filo d’olio e la cipolla tritata. A questo punto mettetele in una ciotola, aggiungete il tufo e frullate il tutto. Versate la crema di verdure nella ciotola con le patate, aggiungete 3-4 cucchiai di pangrattato e impastate fino ad ottenere un composto morbido. Aggiungete la menta tritata, poi formate le polpette e passatele nel pangrattato. Mettete le polpette su una teglia, con un filo d’olio, e fatele cuocere al forno a 220 gradi, per circa 20 minuti.