Ricette creative con l’anguria: dalla griglia al curry

L’estate è sinonimo di giornate lunghe, calde e, soprattutto, di anguria. Questo frutto succoso e rinfrescante, originario dell’Africa e coltivato fin dall’antichità, è diventato un ingrediente fondamentale nella cucina estiva. Oggi, l’anguria non è più solo un frutto da gustare fresco, ma un ingrediente versatile che può essere trasformato in piatti gourmet.

Dai carpacci raffinati alle grigliate piccanti, passando per curry esotici e ceviche innovativi, le possibilità sono infinite. Scopriamo insieme alcune delle ricette più creative e deliziose che possono essere realizzate con questo frutto estivo.

Carpaccio di anguria: un piatto raffinato e vegetariano

Il carpaccio di anguria è una delle ricette più raffinate che utilizzano questo frutto. Questo piatto vegetariano, creato dal celebre chef Pietro Leemann, riesce a trasformare la consistenza dell’anguria in qualcosa di simile alla carne. La tecnica prevede di rosolare lentamente l’anguria nel burro di cacao per circa 10 minuti per lato, per poi condirla con sale, pepe e timo. Una volta raffreddata, l’anguria viene affettata sottilmente e servita con un’emulsione di aceto balsamico, olio e sale, completata da scaglie di Parmigiano, sale affumicato ed erba cipollina.

Anguria alla griglia: un tocco piccante

Per chi ama i sapori intensi, l’anguria alla griglia è una scelta perfetta. Questa ricetta di origine thailandese prevede di tagliare l’anguria in spicchi spessi, asciugarli bene e spennellarli con un’emulsione di miele, succo di lime, peperoncino, sale, aglio e pochissimo olio. Dopo aver fatto riposare gli spicchi per qualche minuto, si procede con la grigliatura. Gli zuccheri dell’emulsione creano un effetto grigliato perfetto, donando una consistenza unica al frutto.

Curry di scorza d’anguria: un viaggio di sapori

Per un’esperienza culinaria esotica, il curry di scorza d’anguria è una scelta eccellente. Questa ricetta prevede di privare la scorza dell’anguria della parte verde esterna, tagliarla a cubetti e cuocerla lentamente con cipolla, aglio, zenzero, cocco tostato e un mix di spezie. Successivamente, si unisce crema di cocco e acqua, lasciando sobbollire fino a ottenere una consistenza morbida e cremosa. Il piatto viene completato con un soffritto di olio di cocco, peperoncino e foglie di curry, che dona intensità aromatica e freschezza al curry.

L’anguria, con la sua versatilità e il suo sapore unico, si presta a infinite interpretazioni culinarie. Che tu sia un appassionato di cucina o semplicemente un amante del buon cibo, queste ricette ti permetteranno di scoprire nuovi modi per godere di questo frutto estivo.