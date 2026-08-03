Come Chef Moe e Eurospin stanno cambiando il modo di fare la spesa

Chef Moe ha rivoluzionato la cucina economica con ricette nutrienti e a basso costo. Scopri i suoi consigli e i prodotti Eurospin premiati per qualità e prezzo.

In un’epoca di inflazione alimentare trovare modi per cucinare in modo economico senza rinunciare alla qualità è diventato una priorità per molte famiglie. Maurice Levene, noto come Chef Moe è diventato un punto di riferimento per chi cerca di mangiare bene spendendo poco.

Con oltre 2,3 milioni di follower su TikTok Chef Moe ha dimostrato che è possibile preparare pasti deliziosi e nutrienti con un budget limitato.

Parallelamente, i discount alimentari come Eurospin stanno sfatando il mito che prezzi bassi equivalgano a qualità inferiore. Grazie ai test di Altroconsumo molti prodotti a marchio Eurospin hanno ottenuto riconoscimenti per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.

La storia di Chef Moe: dalla gavetta al successo

La passione di Chef Moe per la cucina è nata fin da bambino, quando aiutava sua madre a preparare i pasti. La sua carriera è iniziata come lavapiatti in un ristorante di Brooklyn, dove ha imparato osservando gli chef. Dopo anni di gavetta, ha aperto il suo ristorante, ma ha scoperto che la sua vera passione era insegnare agli altri a cucinare. Questo lo ha portato a creare il suo profilo TikTok, dove inizialmente condivideva ricette e tecniche senza un’attenzione particolare al budget.

La svolta nella sua carriera è arrivata quando ha ricevuto un messaggio privato da una follower che amava i suoi contenuti ma non poteva permettersi le sue ricette. La donna, rimasta vedova, aveva solo cinque dollari per sfamare sé stessa e le sue tre figlie. Questo episodio ha ispirato Chef Moe a creare una serie di video dedicati a pasti che costano meno di cinque dollari. Nel suo primo video, ha mostrato come preparare un piatto con cipolla, pasta, salsa all’aglio e alle erbe e zucchina, spendendo solo 4,19 dollari.

I consigli di Chef Moe per cucinare con poco

Chef Moe sottolinea l’importanza di concentrarsi sulle tecniche di cucina piuttosto che sulle singole ricette. Una volta capite le basi, è possibile trasformare ingredienti semplici ed economici in decine di piatti diversi. Tra i suoi consigli principali ci sono la pianificazione dei pasti prima di fare la spesa e l’uso di verdure surgelate che sono nutrienti, economiche e hanno una conservazione più lunga rispetto a quelle fresche.

Tra le ricette più popolari di Chef Moe ci sono la pasta con salsiccia, broccoli e salsa al formaggio, gli gnocchi e lenticchie in crema, e il ramen istantaneo con tonno in scatola e verdure surgelate. Il suo obiettivo non era diventare virale, ma aiutare le famiglie in difficoltà.

I prodotti Eurospin premiati per qualità e prezzo

Eurospin, la più grande catena di discount in Italia, continua a puntare quasi esclusivamente su marchi propri, sviluppando un’offerta sempre più ampia e specializzata. Accanto alle linee tradizionali troviamo prodotti biologici della gamma Amo Essere Bio, alternative vegetariane e vegane come Amo Essere Veg e Fior di Natura, referenze dedicate a chi soffre di intolleranze alimentari, come Amo Essere Senza Glutine e Amo Essere Senza Lattosio, oltre ai detergenti della linea Amo Essere Eco, pensati per chi cerca prodotti più attenti all’ambiente.

I test di Altroconsumo, che mettono a confronto centinaia di prodotti attraverso analisi di laboratorio e prove pratiche, valutano numerosi aspetti: dalla qualità delle materie prime all’etichettatura, dalla presenza di eventuali contaminanti fino alle prestazioni e al rapporto qualità-prezzo. Ed è proprio in queste prove che molti prodotti Eurospin hanno saputo distinguersi.

I migliori prodotti alimentari Eurospin

Tra gli alimenti già premiati nei precedenti test spicca la Mozzarella Fior di Latte Pascoli Italiani, che ha ottenuto 65 punti, confermandosi una delle migliori proposte della categoria per equilibrio tra qualità e prezzo. Buoni risultati anche per altri prodotti molto presenti nei carrelli della spesa degli italiani, come la Mozzarella Land, i Cereali Multi Grain Classico Tre Mulini, la Pizza integrale pomodoro ciliegino e rucola Tre Mulini, i Filetti di tonno in olio di oliva Ondina e le Patatine classiche croccanti Mambo Kids.

Le Gallette di riso Amo Essere Bio hanno ottenuto ben 81 punti, risultando tra i prodotti migliori dell’intera categoria. Un risultato particolarmente significativo considerando che le gallette sono spesso scelte come alternativa al pane o come snack leggero e che, negli ultimi anni, la loro qualità è stata oggetto di crescente attenzione. Buona anche la performance delle Gallette di mais Amo Essere Bio, che raggiungono 70 punti, confermando il buon livello qualitativo della linea biologica di Eurospin.

Bevande e prodotti per la cura della casa

Anche nel comparto delle bevande Eurospin continua a raccogliere riconoscimenti. L’Acqua naturale Blues, già promossa nelle prove precedenti, migliora ulteriormente le proprie prestazioni nel 2026, raggiungendo 71 punti e conquistando il titolo di Migliore del Test tra le acque minerali naturali. Tra le altre bevande che hanno ricevuto una valutazione positiva figurano l’Acqua frizzante Blues, il Latte UHT parzialmente scremato Pascoli Italiani e la Bevanda alla soia Bio Amo Essere.

Le buone prestazioni di Eurospin non si limitano al reparto alimentare. Tra i prodotti per la pulizia della casa spiccano i Sacchi rifiuti organici Sistema Casa, che hanno conquistato 77 punti, risultando tra i migliori del test. Ottime valutazioni anche per diversi detergenti della linea Dexal e Amo Essere Eco, che confermano come sia possibile ottenere buoni risultati anche scegliendo prodotti a marchio del discount.