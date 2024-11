La mozzarella di bufala è tra i formaggi a pasta filata più consumati in qualsiasi periodo dell’anno. Gustosa, dal sapore unico e delizioso, la mozzarella è molto amata. Ecco alcune ricette gourmet con quella di bufala.

Bufala, 5 ricette gourmet con protagonista la mozzarella

Pasta con fiori di zucca e mozzarella di bufala

Tra i primi piatti con mozzarella dovete provare la pasta con fiori di zucca e mozzarella di bufala, un primo piatto estivo, facile da preparare e super gustoso. I fiori di zucca sono probabilmente i fiori eduli più conosciuti.

Fate attenzione al momento dell’acquisto dei fiori di zucca, sono molto delicati e soffrono il caldo, ricordate di pulirli eliminando il pistillo. In questa ricetta, la mozzarella è liquida, in questo modo non fila in cottura, ma se ne ottiene una salsa omogenea e cremosa. Per una versione più saporita potete aggiungere a questa pasta anche l’acciuga, si scioglierà in cottura per un tocco di gusto.

Saltimbocca con mozzarella di bufala

Il saltimbocca della cucina napoletana è un panino realizzato con la pasta per pizza, a forma di filoncino schiacciato e molto morbido, da farcire a piacere. Uno dei ripieni classici in Campania è con formaggio e prosciutto cotto, scaldato prima di essere servito per un tocco croccante.

Per la farcitura dunque potete spaziare tra gli ingredienti che preferite, provatelo come panino per hamburger, aggiungete verdure grigliate croccanti e formaggio fuso e avrete una cena perfetta o anche un pranzo sostanzioso ma non troppo pesante.

Millefoglie ai 4 formaggi

Questa ricetta gourmet prevede invece un secondo piatto vegetariano molto ricco e gustoso. Si alternano strati di patate, mozzarella di bufala, squacquerone e anche pecorino e parmigiano.

Per realizzare la millefoglie di patate con mozzarella occorre tagliare le patate sottilmente, in questo modo si possono utilizzare da crude perché si cuoceranno in forno insieme ai formaggi. Cercate di ottenere delle fette dallo spessore omogeneo, in questo modo si cuoceranno in modo uniforme. Scegliete patate fresche a pasta gialla che meglio si adattano a questa preparazione.

Crostini al prosciutto con mozzarella

Ricetta super semplice e facile sono i crostini con prosciutto e mozzarella di bufala per antipasto o aperitivi finger food. Sono ideali anche per riciclare il pane raffermo e la mozzarella di bufala non più fresca di giornata. In alternativa al prosciutto crudo, potete utilizzare qualsiasi salume o affettato.

Mozzarella di bufala ripiena

Un’altra ricetta da provare è la mozzarella di bufala ripiena. Prendi delle mozzarelle di bufala di medie dimensioni e crea un’incisione al centro. Riempi con un mix di pomodorini tagliati a dadini, olive nere, capperi e basilico tritato. Condisci con olio d’oliva e un pizzico di sale. Questo piatto può essere servito come antipasto o secondo piatto più leggero ma non banale.

Come conservare la mozzarella di bufala

Per conservare al meglio la mozzarella di bufala, è consigliabile mantenerla nel suo liquido e in frigorifero. Tuttavia, è importante ricordare che la mozzarella dà il meglio di sé se consumata fresca. Se devi conservarla per più di un giorno, assicurati di tenerla ben coperta e di riportarla a temperatura ambiente prima di servirla.

Se la mozzarella ha perso un po’ della sua freschezza, puoi utilizzarla per cucinare piatti caldi come pizze o pasta al forno.