Chi è Matteo Farneti?

Matteo Farneti è un modello trentunenne originario di Casal Maggiore, noto per essere il volto iconico delle confezioni di Kinder Cioccolato. La sua immagine ha adornato i prodotti Ferrero dal 2004 fino al 2019, rendendolo un simbolo per molti. Tuttavia, la sua notorietà ha portato anche a una serie di controversie, in particolare riguardo a chi possa realmente rivendicare il titolo di “bambino della Kinder”. Farneti ha recentemente espresso la sua frustrazione nei confronti di coloro che si spacciano per lui sui social media, creando confusione e danneggiando la sua reputazione.

Le sfide contro i falsi

Negli anni, diversi individui hanno cercato di appropriarsi dell’identità di Farneti, alimentando un fenomeno di “ladro di identità” che ha preso piede soprattutto sui social. Tra questi, spicca il nome di Alessandro Egger, un modello e attore che ha partecipato a vari reality show. Egger ha spesso postato immagini che lo ritraggono come il bambino della Kinder, scatenando la reazione di Farneti, che ha chiesto prove tangibili da parte di chi afferma di aver lavorato per Ferrero. “Se davvero hanno lavorato per la Kinder, perché non mostrano la loro foto e usano la mia?” ha dichiarato Farneti, esasperato dalla situazione.

La posizione di Ferrero

In mezzo a questa confusione, Ferrero ha finalmente preso posizione, confermando ufficialmente che il volto rappresentato sulle confezioni di Kinder Cioccolato è quello di Matteo Farneti. Questa dichiarazione ha avuto un impatto significativo, poiché ha messo fine a molte delle speculazioni e ha riaffermato la verità. La reputazione di Farneti è in gioco, e la sua carriera nel mondo della pubblicità dipende dalla sua identità. “È vero, dovrei non farci attenzione, ma vivendo in provincia fai presto a essere etichettato come bugiardo”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della sua immagine professionale.

Il futuro di Matteo Farneti

Nonostante le sfide, Farneti continua a lavorare nel settore della moda e della pubblicità, cercando di mantenere la sua identità e la sua reputazione intatte. La sua storia è un esempio di come la fama possa portare a situazioni complicate, ma anche di come la verità possa prevalere. Con il supporto di Ferrero e la determinazione di difendere la sua immagine, Farneti è pronto a affrontare qualsiasi sfida si presenti nel suo cammino.