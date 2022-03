Ricette per intolleranti: Nonnapaperina.it sempre più ricco di consigli e dritte

Vi hanno da poco diagnosticato un’intolleranza alimentare e non sapete come gestirla al meglio? Dovete rivoluzionare la vostra dieta, ma non avete proprio idea di come sostituire i piatti che eravate abituati a mangiare con pietanze prive di glutine, lattosio o nichel? Allora vi consigliamo di dare un’occhiata al portale www.nonnapaperina.it. Ideato da Tiziana Colombo, fondatrice e presidente dell’associazione “Il mondo delle Intolleranze”, questo blog è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per coloro che soffrono di intolleranze alimentari. Una risorsa preziosa, alla quale attingere gratuitamente per trovare ricette, consigli, suggerimenti utili per non privarsi del piacere di gustare piatti gustosi, nonostante la propria intolleranza.

Abbiamo deciso di presentarvi www.nonnapaperina.it perché attualmente è l’unico portale che affronta il tema delle intolleranze alimentari a 360°. Tiziana Colombo, alla quale sono state diagnosticate un’intolleranza al lattosio ed una al nichel, sa perfettamente cosa significa modificare completamente la propria dieta. È consapevole di quali siano le difficoltà che si affrontano nel momento in cui si è costretti ad eliminare determinati alimenti e proprio per questo motivo ha deciso di creare questo blog. Vediamo però nel dettaglio cosa possiamo trovare all’interno del portale e perché ormai è considerato un punto di riferimento per chi soffre di intolleranze alimentari.

Tantissime ricette senza lattosio, glutine o nichel

Nonnapaperina.it è prima di tutto un immenso ricettario online, che propone migliaia di ricette per chi soffre di intolleranze alimentari. Da quelle senza lattosio a quelle senza glutine, dai piatti a bassissimo contenuto di nichel a quelli privi di tutti gli allergeni che abbiamo appena menzionato, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Il bello di questo portale è che propone anche ricette semplici, alla portata di tutti, che si possono preparare a casa senza dover essere per forza dei cuochi provetti. Non mancano però i piatti più elaborati, per coloro che amano cucinare e non vogliono rinunciare al piacere di creare pietanze gustose, nonostante l’intolleranza.

D’altronde, la stessa creatrice di Nonnapaperina.it lo dice chiaramente: avere questa problematica non significa essere costretti a seguire una dieta triste e monotona. Le alternative esistono e ce ne sono moltissime, per tutti quanti: basta conoscerle ed avere delle ricette da seguire.

Consigli utili per gestire al meglio la propria intolleranza

Il portale Nonnapaperina.it è un punto di riferimento oggi non solo perché propone tantissime ricette senza glutine, senza lattosio, senza nichel e via dicendo. In tantissimi lo apprezzano perché è ricco di spunti e di informazioni utili per chi soffre di una o più intolleranze alimentari. Come riconoscere i sintomi, quali test effettuare per una diagnosi attendibile, come comportarsi per attenuare i fastidi: Nonna Paperina mette a disposizione tutte le proprie conoscenze per consentire a tutti di gestire al meglio la propria intolleranza.

Non solo: non mancano nemmeno approfondimenti utili per chi ama mettersi ai fornelli e vuole sperimentare delle nuove tecniche di cottura come quella sottovuoto a bassa temperatura. Insomma, questo è un portale davvero completo, di facile consultazione e soprattutto serio, che affronta il problema da molteplici punti di vista.