Descrizione

Le tagliatelle con ragù di faraona e funghi porcini sono un gustoso e invitante primo piatto rustico, imperdibile per chi ama la pasta fresca, specialmente se condita con sughi ricchi e dal gusto intenso. Questa sfiziosa variante delle tagliatelle alla boscaiola è un’eccellente proposta per un pranzo domenicale in famiglia o una cena con ospiti speciali, talmente semplici da preparare che una volta assaggiata non potrete più farne a meno.