Un nuovo inizio per Cantina&Cultura

Con l’arrivo del nuovo anno, Cantina&Cultura riprende il suo percorso, un format innovativo di Cantina Verace che unisce cultura ed enogastronomia per valorizzare il territorio napoletano. Questa rassegna si propone di offrire un’esperienza unica, dove la letteratura si intreccia con la tradizione culinaria, creando un’atmosfera di condivisione e scoperta.

Appuntamenti imperdibili

La rassegna prevede tre appuntamenti speciali, ognuno dedicato a un autore e alla sua opera, accompagnati da degustazioni di vini e piatti tipici della tradizione. Il primo incontro si terrà il 15 gennaio, quando Federica Flocco presenterà il suo libro Napoli, mia madre (Marlin). Questo racconto personale esplora la storia di Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale, mescolando leggende e realtà in un’ode d’amore alla città.

Dialoghi e racconti

Durante l’evento, l’autrice dialogherà con Rossella Graziuso, offrendo ai partecipanti uno spaccato della vita napoletana di quegli anni, ricca di emozioni e significati. Il secondo appuntamento, fissato per il 22 gennaio, vedrà protagonista Ciro Romano con il suo libro Volevo solo giocare a ping pong (Caffèorchidea). Questa raccolta di racconti intreccia sport e musica, raccontando storie di sportivi e eventi storici significativi della Guerra Fredda.

Un viaggio nella mixology

Infine, il 29 gennaio, sarà presente Mattia Pastori, bartender di fama internazionale, che presenterà il suo libro Il Figlio del Bar (Tecniche Nuove). In un dialogo con Barbara Cangiano, Pastori condividerà la sua esperienza nel mondo della mixology, raccontando storie di passione e sfide, accompagnate da ricette di cocktail e aneddoti che celebrano l’arte del bere bene.

Questi eventi rappresentano un’opportunità imperdibile per gli amanti della cultura e della buona cucina, un’occasione per immergersi in un’atmosfera di convivialità e apprendimento.