Cos’è il Veganuary?

Il Veganuary è un’iniziativa globale che invita le persone a provare un’alimentazione completamente vegetale per un mese, precisamente nel mese di gennaio. Il termine è una fusione delle parole inglesi “vegan” (vegano) e “january” (gennaio) e ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, coinvolgendo milioni di partecipanti. Questo movimento è nato per supportare chi desidera avvicinarsi a uno stile di vita vegano, offrendo risorse e consigli utili per affrontare la transizione.

La crescita del movimento in Italia

Negli ultimi anni, il Veganuary ha visto una crescita esponenziale anche in Italia. Nel 2024, circa 1,7 milioni di italiani hanno aderito all’iniziativa, dimostrando un crescente interesse verso l’alimentazione a base vegetale. Secondo i dati di Eurispes, il 9,5% della popolazione italiana segue una dieta priva di carne, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo trend è supportato da una crescente disponibilità di prodotti plant-based e da un aumento della consapevolezza riguardo ai benefici ambientali e salutari di una dieta vegana.

I benefici dell’alimentazione vegetale

Adottare un’alimentazione vegetale comporta numerosi vantaggi, sia per la salute personale che per l’ambiente. Secondo Claudio Pomo, responsabile sviluppo di Essere Animali, per ogni milione di persone che seguono una dieta vegana per un mese, si risparmiano oltre 6 milioni di litri d’acqua e si evitano emissioni di CO2 per oltre 100 mila tonnellate. Inoltre, la scelta di un’alimentazione vegetale contribuisce a salvaguardare la vita di milioni di animali. Con il supporto di associazioni come Essere Animali, i partecipanti al Veganuary possono ricevere ricette, menù settimanali e consigli nutrizionali, rendendo la transizione più semplice e accessibile.

Come partecipare al Veganuary

Partecipare al Veganuary è semplice e alla portata di tutti. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale dell’iniziativa, dove troveranno risorse personalizzate per iniziare il loro percorso. È possibile scegliere il momento migliore per iniziare, ricevere comunicazioni utili e scoprire nuove ricette. La comunità online di content creator e appassionati di cucina vegana offre un supporto prezioso, condividendo idee e suggerimenti per rendere l’esperienza più coinvolgente e divertente.

Il futuro dell’alimentazione vegetale in Italia

Il mercato dei prodotti plant-based è in continua espansione, con un fatturato che ha superato i 500 milioni di euro nel 2023. Secondo una ricerca di Astraricerche e Unione Italiana Food, 22 milioni di italiani hanno già integrato nella loro dieta prodotti vegetali, e il 25% di coloro che non li hanno ancora provati si è dichiarato aperto a farlo in futuro. Questo indica un cambiamento significativo nelle abitudini alimentari e una crescente apertura verso uno stile di vita più sostenibile.