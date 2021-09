Descrizione

Il riso con broccoli e gamberi è un delizioso piatto unico, semplice da cucinare e adatto a ogni occasione. Il sapore aromatico e la leggerezza del riso basmati si uniscono al gusto intenso dei broccoli insaporiti con salsa di soia e alla bontà dei gamberi saltati in padella con aglio e olio. Scoprite come cucinare questo piatto senza glutine in tutta semplicità e servitelo nell’occasione che preferite.