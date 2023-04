Descrizione

Il risotto alla bresaola della Valtellina e Bitto è un primo piatto dal sapore intenso, tipico della cucina montanara, ideale da servire in un’occasione speciale per deliziare i propri ospiti. Cremoso, stuzzicante e ricco di gusto: lo si può preparare eventualmente anche con del brodo di carne, per dargli un gusto ancora più intenso, o aggiungere della scorza di limone o erba cipollina per conferirgli una gradevole nota fresca e aromatica.