Come conservare correttamente l'erba cipollina appena raccolta per mantenerla fresca e aromatica a lungo: 3 metodi efficaci da provare.

L’erba cipollina è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Alliaceae: la stessa della cipolla, dell’aglio, del porro e dello scalogno. Si contraddistingue per il suo gradevole sapore aromatico, più delicato rispetto a quello della cipolla, e per i suoi lunghi steli verdi che vengono utilizzati nella loro interezza. Rispetto al cipollotto e alla cipolla, l’erba cipollina risulta molto più digeribile ed è spesso utilizzata nelle preparazioni che non prevedono cottura, per insaporire insalate, salse e antipasti. Scopriamo insieme come conservarla correttamente, così da poterla avere a disposizione tutto l’anno.

Come conservare l’erba cipollina

Se coltivate l’erba cipollina in vaso, potete tagliare all’occorrenza la quantità che vi occorre a insaporire i vostri piatti, senza necessità di conservarla. Se invece ne avete raccolto un generoso mazzo di campagna e non sapete come fare per mantenerla fresca il più a lungo possibile, ecco qualche consigli utile per conservarla in frigorifero, in freezer o in dispensa.

Per conservarla fino a 2 settimane in frigorifero, vi basterà avvolgerla nella carta assorbente inumidita, così da preservarne la freschezza ed evitare che si secchi. Per isolarla dagli altri alimenti presenti in frigo, vi consigliamo di riporla all’interno di un contenitore o un sacchetto a chiusura ermetica. Per evitare che marcisca, è fondamentale non lavarla, se non poco prima di utilizzarla.

Se volete conservare l’erba cipollina più a lungo potete congelarla: in tal caso lavatela, tritatela finemente e lasciatela asciugare per 20-30 minuti sopra un foglio di carta assorbente. Distribuitela sopra una teglia e riponetela in freezer fin quando non si sarà congelata, dopodiché trasferitela all’interno di un sacchetto o di un contenitore a chiusura ermetica.

Il terzo metodo richiede l’uso dell’essiccatore, o in alternativa del forno. Potete essiccare l’erba cipollina, così da poterla conservare per mesi in dispensa. Lavatela, sminuzzatela e distribuitela nelle teglia dell’essiccatore in modo uniforme, dopodiché fatela essiccare a 45° per circa 3 ore. Verificate che sia perfettamente asciutta e riponetela all’interno di un vasetto.