Descrizione

Il risotto con fonduta è un primo piatto cremosissimo e ricco di gusto, che si prepara in soli 30 minuti e può essere servito con successo in ogni occasione. Potete utilizzare il formaggio per preferite (fontina, taleggio, castelmagno, camambert) e aggiungere eventualmente anche dello speck o pancetta. Il risultato è straordinario: in pochi minuti otterrete un piatto gourmet, caldo e invernale, che solleticherà anche i palati più raffinati.