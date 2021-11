Crostata di polenta con funghi: ricetta rustica e autunnale

Descrizione

La crostata di polenta con funghi è una squisita torta salata farcita con un cremoso ripieno di prataioli trifolati e besciamella. Semplicissima da preparare, nutriente e ricca di gusto: ideale da servire come originale alternativa senza glutine alle classiche torte salate di pasta brisée, sia come sostanzioso piatto unico, sia come sfizioso antipasto rustico.