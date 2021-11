Descrizione

I bastoncini di pizza al formaggio sono dei gustosi stuzzichini ideali da servire come antipasto o come finger food durante un aperitivo con amici. Occorrono pochissimi ingredienti per prepararli: pasta per pizza, concentrato di pomodoro, scamorza e basilico fresco. Morbidissimi, rustici e appetitosi: ideali da servire appena sfornati, ancora caldi e filanti.