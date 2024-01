Il risotto con gamberi surgelati e zafferano è un primo piatto di pesce cremoso e profumato, che se servito in un’occasione speciale vi farà fare un figurone. Si tratta di una ricetta facile e veloce , adatta anche ai principianti, che richiede pochissimi ingredienti: riso (potete scegliere il Carnaroli o il Vialone Nano ), gamberi surgelati, zafferano, brodo vegetale, cipolla e vino bianco. Questo risotto di mare è ideale da portare in tavola quando si ha voglia di qualcosa di raffinato, ma non si ha il tempo di dedicarsi a lunghe preparazioni. Provatelo e lasciatevi sorprendere dal suo sapore equilibrato e dal suo profumo irresistibile.

Note

Per risparmiare tempo, potete acquistare i gamberi surgelati già puliti. In tal caso, potete scongelarli velocemente in padella o sbollentarli per alcun minuti.

