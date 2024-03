L’inverno sta per finire, le giornate si allungano e piano piano ci avviciniamo alla bella stagione. Anche Milano si prepara ad accogliere i caldi raggi del sole e i profumi della primavera nell’aria. E cosa c’è di meglio per godersi questa energia se non un delizioso gelato?

In questo articolo, ci prepariamo ad esplorare le gelaterie più rinomate di Milano, dove l’arte artigianale incontra l’innovazione per creare delizie senza paragoni. Dalle classiche sfumature di cioccolato e vaniglia alle sorprendenti combinazioni di frutta di stagione, faremo un viaggio attraverso i luoghi più iconici, assaporando il meglio che Milano ha da offrire in fatto di gelato. Quindi preparatevi a deliziare il vostro palato immergendovi nell’incantevole mondo delle gelaterie milanesi, pronte a farvi gustare la dolcezza della stagione che sta per arrivare.

Le migliori gelaterie di Milano

Ciacco Lab

In Via Spadari 13 troviamo Ciacco Lab, gelateria che dal 2014 offre il “gelato senz’altro”: senza additivi e con pochi ingredienti, per valorizzare l’eccellenza delle materie prime e garantire un gusto più fedele e intenso. Il gelatiere Stefano Guizzetti, non smette mai di creare nuovi gusti, per offrire abbinamenti sani, golosi e sempre innovativi.

Artico

Artico, con le sue 3 gelaterie, offre da trent’anni 32 gusti diversi di gelato ogni giorn0, preparati da mastri gelatai d’eccellenza, sotto la guida di Maurizio Poloni, gelatiere dal 1979. Artico offre un prodotto genuino, senza coloranti o altri additivi, caratterizzato da materie prime di alta qualità, selezionate da piccole aziende locali.

Puoi trovare Artico in zona Isola (Via Porro Lambertenghi, 15), in zona Duomo (Via Dogana, 1) e in zona Città Studi (Via Giovanni Pacini, 17). Il locale di Brera offre gelati senza lattosio e senza glutine, seguendo il concept “free from”.

Crema Alta Gelateria

Crema Alta Gelateria non è solo una gelateria, ma uno stile di vita, una coccola, un viaggio nel tempo, è amore per il gelato come forma d’arte e icona italiana. La gelateria nasce da un’idea dell’imprenditore Giorgio Bulgari che, con oltre 50 gusti tra dolci e salati, propone un prodotto artigianale e di qualità, creato a partire da ingredienti di prima scelta. Tutti i gelati sono senza glutine e lattosio.

A Milano puoi trovare Crema in Via Giovanni da Procida 29, in Piazza Napoli 15 e in Via Fiori Chiari 16.

Pavè

Dal 2012 Pavè propone un’offerta di gelati preparati con ingredienti di alta qualità. I gusti sono tra i più inusuali e cambiano a seconda della stagionalità. Pavè trasforma i prodotti della sua iconica pasticceria in opere d’arte: è il caso della Sbrisolona, della Tarte Tatin e del gusto Tè&Biscotti. Oltre ai gelati potrai trovare sorbetti di frutta, granite e affogati al caffè o alla cioccolata.

Puoi trovare le gelaterie Pavè in Via Cesare Battisti 21 e in Via Cadore 30.

Gnomo Gelato

Infine, in Via Francesco Cherubini 3 troviamo Gnomo Gelato, che dal 2005 si conferma una delle migliori gelaterie di Milano. I mastri gelatai di Gnomo selezionano attentamente tutte le materie prime e le lavorano artigianalmente per poter offrire il miglior gelato. Tra i punti di forza della gelateria ci sono i gusti stagionali e l’ampia di varietà di gusti al cioccolato, tra cui il Cioccolato bianco Opalys 33% di Valrhona. Gnomo non è solo gelato, ma anche pasticceria: è infatti possibile assaggiare semifreddi, biscotti, cioccolate e torte.