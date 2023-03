Quanto si spende mediamente per cenare da Acanto in centro a Milano? Menù e prezzi del ristorante dell'Hotel 5 stelle Principe di Savoia.

Acanto è uno dei ristoranti più rinomati di Milano. Si trova all’interno del famoso Hotel 5 stelle Principe di Savoia e si contraddistingue per il suo design elegante e di lusso, che contribuisce a rendere l’esperienza indimenticabile. Scopriamo insieme quali piatti propone nel suo menù degustazione e quanto costa mediamente un pranzo o una cena.

Location

L’albergo Principe di Savoia e il ristorante Acanto si trovano precisamente nello storico palazzo di Piazza della Repubblica 17 a Milano, e rappresentano un importante punto di riferimento per tutti coloro che amano e ricercano il lusso. L’ambiente curato nei minimi dettagli, luminoso e arredato con gusto, fa sì che l’Acanto venga scelto come location per eventi privati e cene di gala. La sala, con le sue ampie vetrate, gode di una magnifica vista sul lussureggiante giardino abbellito da un’elegante fontana in pietra e numerose piante verdi ornamentali.

Il ristorante apre tutti i giorni a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30.

La domenica dalle 12.30 alle 14.30 è possibile prenotarsi per il brunch con musica dal vivo al costo di 95 euro a persona. Il costo include una coppa di champagne e una selezione di stuzzichini, pane e lievitati, pesce, formaggi, salumi e proposte vegetariane.

Menù

Il ristorante Acanto propone un ricco menù sempre rinnovato, al cui centro ci sono i piatti tipici della cucina italiana, preparati con materie prime eccellenti e rivisitati con estro e creatività dallo chef Alessandro Buffolino.

Menù degustazione

Il prezzo del menù degustazione è di 120 euro a persona, acqua e caffè inclusi, a cui è possibile abbinare una selezione di vini al costo aggiuntivo di 40 euro.

Il percorso degustativo comprende in totale 6 portate:

Uovo BIO cremoso con asparagi verdi salsa olandese e tartufo nero;

La Fassona, il Wagyu, la Prussiana, con Topinambur e alici del Mar Cantabrico;

Risotto alla barbabietola con gamberi rossi, arancia e verbena;

Sogliola in crosta di sale con carciofi, salicornia e patata dauphine;

e patata dauphine; Filetto di manzo alla Wellington con jus al Porto Rosso;

Mousse al pistacchio, fragola e crumble al pepe del Sichuan.

Menù alla carta

Dal menù alla carta è possibile scegliere tra un’ampia varietà di piatti, che include anche i piatti presenti nel menù degustazione. Per gli antipasti si spende tra i 25 e 34 euro, per i primi piatti 32 euro, mentre per i secondi di carne e pesce si parte da 49 fino a 66 euro.

Si può ordinare anche una selezione di formaggi al costo di 20 euro.

Il menù à la carte include anche anche una selezione di grandi classici tra cui:

Carciofo alla romana;

Costoletta di vitello alla milanese con provola affumicata e tartufo nerola parmigiana di melanzane;

Culatello “Podere Cadassa” 24 mesi con gnocco fritto;

Risotto “Gran Riserva 2022 ” e Foglia d’oro (omaggio al Maestro Gualtiero Marchesi);

Spaghetti Artigianali alla Chitarra con uova di “Paolo Parisi” e guanciale croccante di Cinta Senese.

Per chiudere il pasto in dolcezza, si può ordinare uno dei seguenti dessert a 18 euro: