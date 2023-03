Colomba pasquale al pistacchio: ricetta golosa e invitante

Descrizione

Cercate un’alternativa golosa alla tradizionale colomba con uvetta e canditi? Provate la colomba pasquale al pistacchio: un dolce a lunga lievitazione irresistibilmente soffice e invitante, farcito con crema spalmabile al pistacchio e glassato in superficie con altra crema e deliziosa granella di pistacchio. Se non avete tempo per dedicarvi alla preparazione della colomba classica, sostituitela con la colomba fatta in casa con lievito per dolci (senza aggiungere l’uva sultanina): il risultato sarà ugualmente irresistibile.