Ristorante Andrea Aprea a Milano: location, menù e prezzi

Andrea Aprea è uno chef italiano nato a Napoli nel 1977, noto per essere stato per 10 anni Chef Executive del Ristorante VUN dell’hotel Park Hyatt Milano, portandolo a conquistare due stelle Michelin. Nel 2021 Aprea annuncia di lasciare la cucina del VUN per dedicarsi a nuovi progetti e coronare il sogno di una vita: aprire un ristorante che portasse il suo nome.

Così, dopo un anno di attesa, il 7 luglio 2022 Andrea Aprea inaugura il suo primo ristorante in centro a Milano, in collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati.

Scopriamo quali sono i menù degustazione che lo chef Andrea Aprea propone nel suo ristorante e quanto si spende mediamente per una cena.

Location

Il Ristorante Andrea Aprea si trova in Corso Venezia 52 a Milano, nello splendido palazzo d’epoca della Fondazione Luigi Rovati, che ospita anche il Museo Etrusco.

Il ristorante è arredato in modo minimalista e si sviluppa in un ampio spazio di 400 mq, che include diversi spazi, tra cui un private dining, una cantina e una sala con 8 tavoli, per un totale di 36 coperti, con vista sulla cucina.

Menù degustazione

La cucina di Andrea Aprea mantiene saldo il legame con la tradizione, ma esplora con creatività nuovi orizzonti, nell’intenzione di creare un legame sensoriale tra vista, olfatto e gusto, in un’ottica contemporanea e innovativa.

Gli ospiti del ristorante possono scegliere tra diversi percorsi degustativi: Contemporaneità, Partenope e Signature.

Contemporaneità

Un menù che si sviluppa in 4 portate: un antipasto, un primo piatto, un secondo e un dolce:

Scampo, Rape, Prosciutto, Ginepro;

Riso Carnaroli ”Riserva San Massimo”, Cavolfiore, Anguilla affumicata, Funghi Trombetta;

Piccione, Tarassaco, Noci, Limone salato, Ricotta di Bufala;

Kiwi, Grano Saraceno, Liquirizia.

Il prezzo è di 160 euro a persona, a cui è possibile aggiungere una degustazione di vini al prezzo di 255 euro.

Partenope

Un percorso degustativo composto da 6 portate che rende omaggio alla cucina napoletana:

Baccalà con Insalata di rinforzo;

Uovo al Purgatorio;

Linguina nera “Selezione Gentile” alla Luciana;

Tortello Genovese di Maiale, Scarola, Olive nere e Caciocavallo podolico;

Agnello con Friarielli, Ricci di mare e Provola affumicata;

Roccocò.

Il prezzo è di 180 euro a persona, a cui è possibile aggiungere una degustazione di vini al prezzo di 290 euro.

Signature

Il menù più ampio, composto dai piatti più iconici e famosi dello chef, creati dal 2011 a oggi.

Gambero Rosso, Cicorino, Pioppini, Nocciola;

Quaglia, Zucca, Caffè, Mandorla;

Patata “In Stagnola” alla Amatriciana;

Ri-Sotto-Marino;

Tortello di Ricotta di Bufala;

Doppia concentrazione di ragù napoletano “Nocerino DOP Selezione Casa Marrazzo”;

Rombo alla Mugnaia;

Maiale nero 100 ore, Radicchio, Miele, Peperoncino;

Rabarbaro, Cioccolato bianco, Arachidi, Evo.

Il prezzo è di 200 euro a persona, a cui è possibile aggiungere una degustazione di vini al prezzo di 355 euro.