Lino è un elegante ristorante a una stella Michelin, che si affaccia sull’omonima piazza in centro a Pavia. Semplice e creativa: la cucina degli Chef Valerio Tarufi e Andrea Ribaldone si contraddistingue per il suo perfetto equilibrio tra presente e passato, tradizione e innovazione. Scopriamo insieme quali menù propone il ristorante e quanto costa una cena.

Location

Il ristorante si trova in Piazza del Lino 15 a Pavia e apre dal mercoledì alla domenica a cena dalle 19.30 alle 22.30 e la domenica anche a pranzo dalle 12.30 alle 15.00.

Il ristorante Lino dispone anche di un Bistrot aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena, che propone piatti semplici e gustosi tipici della cucina tradizionale pavese e italiana. I prezzi variano dai 15 ai 18 euro per gli antipasti e i primi piatti, dai 18 ai 30 euro per i secondi piatti e da 7 a 9 euro per i dolci.

Menù

La cucina degli Chef Valerio Tarufi e Andrea Ribaldone pone il focus sulle materie prime: si parte da ingredienti eccellenti e di nicchia, provenienti da ogni parte d’Italia, per creare dei piatti dal forte impatto visivo e dal gusto netto e deciso, che danno risalto al sapore di ogni componente.

Si ha la possibilità di scegliere tra 4 menù degustazione, che divergono sia per lunghezza, sia per ingredienti. Si parte da “Filosofia”, un menù a mano libera composto da 10 portate inedite (è possibile segnalare eventuali allergie e intolleranze in anticipo) e si prosegue con i menù ben definiti: Viaggio, Terra e Vegetale.

Filosofia è il menù più ampio e costoso: il prezzo è di 160 euro a persona e può essere abbinato a una degustazione di vini a 100 euro.

Viaggio

Il menù Viaggio è un percorso degustativo che si svolge in 6 passaggi e include ingredienti di terra e di mare, scelti in base alla stagione.

Si parte dal “gambero rosso, rapa rossa, caviale” e “ostrica, animalla, corallo” serviti come entrée.

Il menù prosegue con un primo piatto, “risotto, guancia di vitello BBQ, mela, cipolla bruciata”, seguito da due secondi: “piccione, plancton, lampone” e “ricciola, cavolfiore, zenzero”.

Il percorso si chiude con un dolce: “cachi, castagne, vaniglia”.

Il prezzo del menù Viaggio è di 120 euro a persona, a cui aggiungere 60 euro per l’abbinamento dei vini.

Terra

Terra è un menù composto da 6 portate preparate con ingredienti tipici della cucina contadina: non solo carne, ma anche uova, verdure di stagione, abbinati fiori, erbe di campo, bacche, kefir.

Il percorso degustativo comincia da due antipasti: il primo vegetale, “uovo, polline, fiori”, il secondo a base di carne e pesce, “fegatino di pollo, anguilla, cassis”.

Si prosegue con due primi piatti, “risotto, lievito, verza fermentata” e “agnolotto alla cacciatora”, seguiti dal secondo piatto “agnello, erbe di campo, kefir”. In chiusura, come dessert, “foresta nera”.

Il prezzo del menù Terra è di 110 euro a persona, mentre l’abbinamento dei vini ha un costo di 60 euro.

Vegetale

Vegetale è un percorso degustativo che include 5 portate vegetariane e si apre con l’antipasto “uovo, polline e fiori” proposto anche nel menù Terra.

Il menù prosegue con le specialità “terra piatto”, “raviolo aperto, ricotta, porcini, mora selvatica”, “pioppino” e “sottobosco”.

Il prezzo è di 100 euro, mentre la degustazione di vini ha un costo aggiuntivo di 50 euro.