Se c’è un posto a Milano in cui poter assaggiare del buon sushi, è sicuramente IYO Omakase: un ristorante di cucina giapponese che offre l’esperienza unica di poter consumare il sushi direttamente al banco, mentre si osserva il sushi master all’opera. IYO Omakase fa parte del gruppo IYO aperto nel 2019 da Claudio Liu, che comprende anche il prestigioso ristorante italo-giapponese AALTO, guidato dallo chef Takeshi Iwai e il ristorante di cucina giapponese contemporanea IYO Experience, entrambi premiati con una stella Michelin.

Scopriamo qual è la filosofia che sta alla base della cucina del ristorante IYO Omakase, quale menù propone e quanto costa una cena.

Location

IYO Omakase di trova nel quartiere Porta Nuova, nella Piazza Alvar Aalto in Viale Liberazione 15. L’ambiente è elegante e accogliente , progettato in modo tale da offrire agli ospiti del ristorante un’esperienza totalmente immersiva. Il ristorante offre un solo menù e un solo grande banco, in cui è possibile sedersi e assistere alla preparazione del sushi, lavorato con cura e maestria dallo chef.

Cenare da IYO Omakase significa poter assaggiare il vero sushi giapponese, preparato secondo la tradizione Edomae-zushi, che richiede il rispetto della stagionalità, la scelta dei degli ingredienti più pregiati e un’attenta dedizione alla cottura del riso.

I posti sono ovviamente limitati, per cui è necessario prenotare in anticipo tramite il form online (fino a 6 persone) o contattando direttamente il ristorante telefonicamente o tramite email.

Il ristorante apre esclusivamente a cena dal mercoledì al lunedì. Il primo servizio si svolge dalle 19.00 alle 21.00, mentre il secondo inizia alle 21.30 e si conclude alle 23.30.

Menù

Il nome del ristorante non è casuale: Omakase, in giapponese, significa “mi fido di te” ed è un invito a sedersi al banco e affidarsi totalmente alla maestria e all’esperienza dello chef, a cui è lasciata carta bianca in merito alla scelta dei piatti.

Il menù viene messo a punto giornalmente dallo sushi master Masashi Suzuki, in base alla disponibilità dei prodotti, in particolare del pesce fresco.

Menù Omakase

Il menù è unico per tutti gli ospiti e ha un costo di 185 euro, a cui è possibile abbinare una selezione di vini o sake consigliati dal sommelier, al prezzo aggiuntivo di 85 euro.

Il menù degustativo segue un preciso percorso degustativo, suddiviso in 8 momenti: