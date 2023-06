Alla Via di Mezzo da Giorgione è un locale di cucina tradizionale che si trova a Montefalco, un piccolo borgo medievale nel cuore dell’Umbria. Il ristorante è gestito da Giorgio Barchiesi, chiamato da tutti Giorgione, noto per la tua trasmissione “Giorgione – Orto e Cucina” andata in onda nel 2011 su Gambero Rosso Channel.

La struttura, che un tempo ospitava un antico frantoio del XIV secolo, è stata trasformata in un ristorante rustico e accogliente, in cui si respira un’atmosfera intima e famigliare.

Nato a Roma nel 1957, Giorgio Barchiesi si è trasferito stabilmente in Umbria a 19 anni, e qui nel 2006 ha aperto insieme alla moglie il suo ristorante Alla Via di Mezzo. La sua cucina è semplice e genuina, adatta a chiunque voglia assaggiare i piatti tipici della tradizione umbra e non solo. Nel suo locale vengono servite specialità da ogni parte d’Italia, preparate con ingredienti di stagione e prodotti di qualità.

Menù e prezzo

Nel suo ristorante, Giorgione propone la classica cucina della nonna: semplice, abbondante e genuina, che si basa sulla qualità e sulla freschezza degli ingredienti, in gran parte provenienti dal suo orto o da produttori locali.

La stagionalità è un punto cardine della sua cucina, così come la filosofia del chilometro zero, che mira a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale. Alla Via di Mezzo è possibile gustare innumerevoli specialità fatte a mano, dalla pasta fresca al pane, circondati da un ambiente conviviale che mette allegria, complice anche la simpatia e la cordialità di Giorgione.

In virtù del rispetto della stagionalità, il menù è fisso e comprende:

un antipasto a buffet : si può scegliere tra innumerevoli specialità sia calde che fredde, tra cui salumi, formaggi, verdure sott’olio, frittate, torte salate e crostini.

: si può scegliere tra innumerevoli specialità sia calde che fredde, tra cui salumi, formaggi, verdure sott’olio, frittate, torte salate e crostini. due primi piatti di pasta fatta in casa , condita con sughi di carne, di verdura o di formaggio.

, condita con sughi di carne, di verdura o di formaggio. due secondi piatti a base di carne cotta alla brace, al forno o in umido, accompagnata da due contorni di verdure di stagione.

a base di carne cotta alla brace, al forno o in umido, accompagnata da di verdure di stagione. una scelta di dolci fatti in casa, come crostate, biscotti, torte e tiramisù.

Il prezzo del menù è di 36 euro a persona, bevande escluse. Il prezzo è ridotto a 10 euro per i bimbi fino a 5 anni, mentre per i bambini da 6 a 10 anni il prezzo è di 15 euro.

Alla Via di Mezzo: dove si trova e orari

II ristorante di trova in via Santa Chiara 52 (ex via Verdi) a Montefalco in provincia di Perugia e apre il giovedì sera, il venerdì e il sabato sia a pranzo che a cena, e la domenica a pranzo. Data la forte richiesta, è consigliabile prenotare in anticipo.