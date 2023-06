Descrizione

Avete voglia di focaccia ma non volete accendere il forno? Vi spieghiamo come preparare in soli 15 minuti una deliziosa focaccia rustica in padella, croccante in superficie e soffice all’interno. Questa gustosissima focaccia senza lievito cotta in padella vi salverà in diverse occasioni: è perfetta sia da servire durante un aperitivo con degli stuzzichini, sia da farcire o consumare come sostituto del pane. Scoprite insieme a noi come ricrearla in pochi e semplici passaggi!