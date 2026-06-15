Roberto Guerrino, interprete ucciso a Milano: indagini su un agguato durante un incontro intimo

Roberto Guerrino, interprete per capi di Stato come Bill Clinton e re Carlo, è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano. Le indagini puntano su un agguato durante un incontro intimo.

Milano è sotto shock per l’omicidio di Roberto Pietro Guerrinoun interprete di fama internazionale trovato senza vita nel suo appartamento in via Nino Oxilia, nel quartiere NoLo. La vittima, che avrebbe compiuto 61 anni il 13 luglio, era nota per aver lavorato con personalità di spicco come l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clintonre Carlo d’Inghilterrae i presidenti italiani Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

Le circostanze dell’omicidio

Guerrino è stato trovato seminudo, con indosso abiti femminili, in una pozza di sangue nel salotto del suo appartamento. Le ferite alla testa, inferte con un oggetto contundente, suggeriscono un agguato a sorpresa. Gli inquirenti stanno verificando l’ipotesi di una rapina, anche se non ci sono segni evidenti di effrazione o furto.

L’appuntamento intimo

La presenza di abiti femminili e l’uso di app di incontri gay hanno portato gli investigatori a considerare l’ipotesi di un incontro intimo finito in tragedia. La vittima non aveva profili social attivi, ma era registrata su almeno due app di incontri. La porta blindata dell’appartamento era chiusa con diverse mandate, suggerendo che la vittima conoscesse il suo assassino.

Le indagini in corso

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia Duomo stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e i tabulati telefonici. L’allarme è stato lanciato dalla nipote dell’ex compagno di Guerrino, che vive a Genova e non riusciva a mettersi in contatto con lui da venerdì sera. La vicina di casa, che spesso aiutava Guerrino a curare le piante, ha fornito le chiavi per accedere all’appartamento.

Le indagini sono complicate dal fatto che il quartiere NoLo è molto movimentato, soprattutto nel weekend, rendendo difficile identificare il killer tra la folla. Gli investigatori stanno anche cercando eventuali tracce biologiche che possano collegare l’assassino alla scena del crimine.

La carriera di Roberto Guerrino

Guerrino aveva una carriera illustre come interprete, avendo lavorato con numerose personalità internazionali. Dopo gli studi all’Università di Tor Vergata a Roma, allo IULM di Milano, alla New York University e alla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano, aveva fatto parte della Association internationale des interprètes de conférence ed era stato professore a contratto di interpretazione simultanea e consecutiva dall’inglese.

La sua esperienza includeva traduzioni durante incontri e conferenze, in particolare nei settori della medicina e della finanza. Tra i suoi clienti più noti figurano anche Henry KissingerMario MontiMario Draghi e i reali di Norvegia.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente il condominio e la comunità locale, dove Guerrino era conosciuto come una persona cordiale e disponibile. Le indagini continuano per fare luce su questo tragico evento.