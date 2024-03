Descrizione

La salamoia è il condimento per eccellenza per qualsiasi focaccia, in particolar modo per la focaccia genovese: un classico dello street food italiano dal sapore inimitabile. La salamoia, spesso utilizzata anche per la conservazione di alcuni alimenti, tra cui le olive, in questo caso ha la funzione di rendere la focaccia più morbida, elastica, umida e gustosa. Insomma, per una focaccia da leccarsi i baffi la salamoia di acqua, olio e sale è indispensabile, e data la sua semplicità vale la pena di non farsela mai mancare.