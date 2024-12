Volete anticiparvi per la Vigilia di Natale? Scoprite gli antipasti da provare e fare in casa!

Manca poco più di un mese al Natale ma siete già alla ricerca di antipasti per la Vigilia, gustosi ma veloci da preparare? Scoprite allora di seguito alcune ricette per antipasti natalizi.

Antipasti per la Vigilia di Natale, le ricette consigliate

Gli antipasti della Vigilia di Natale sono le prime portate da servire in tavola e quindi tra le più importanti per dare subito una buona impressione agli ospiti. Volete quindi già sapere qualche idea su ricette per gli antipasti della Vigilia? Ecco allora cosa suggeriamo di provare, di gustoso ma anche veloce!

Vol-au-vent ripieni

Come antipasti per la Vigilia di Natale dovrete provare i finger food di pasta sfoglia, perfetti per chi agli antipasti della Vigilia di Natale di pesce non può proprio rinunciare! Ecco come si preparano:

Basta ritagliate la pasta sfoglia in più cerchietti. Lasciate metà dei cerchi interi e ritagliate l’altra metà al centro con un coppa-pasta rotondo di diametro inferiore per creare un buco.

Spennellate il cerchio intero con del latte e sovrapponete quello con il buco. Cuocete a 180° per 25-30 minuti. Una volta pronti, lasciateli raffreddare e poi farciteli con della fonduta o una mousse a vostro piacere. Provate la mousse al salmone che è molto natalizia, oppure una al prosciutto cotto che piace ai bambini. Basta frullare salmone o prosciutto, o altri ingredienti, con del formaggio spalmabile.

Strudel salato

Molto veloce perché comprate la pasta sfoglia rettangolare e fate uno strudel. Il ripieno? A vostra scelta tra di carne, di pesce o anche vegetariano, con sole verdure. Ecco come si prepara:

Prendete un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e stendetelo per il lungo, in modo da ritrovarvi con il rettangolo con la base lunga di fronte a voi. Stendete la farcitura – che dovrà essere consistente, non liquida – lungo la base.

Arrotolate ora la pasta dal basso verso l’alto in modo da formare un rotolo. Saldate i due lati ripiegandoli su se stessi, praticate delle incisioni sulla superficie del rotolo e spennellate la superficie con del tuorlo sbattuto. Infine infornate a 180° per 40 minuti circa.

Tartine al tonno

Classico ma sempre gustoso antipasto per la Vigilia di Natale. Le tartine al tonno sono uno stuzzichino semplice e sfizioso, perfetto per aprire una cena di Natale. Basta tostare il pane in cassetta e farcendolo poi con una crema al tonno, maionese e aneto: il tutto guarnito con capperi e olive a rondelle. Ecco come si prepara:

Sgocciola per bene i filetti di tonno, spezzettali con i rebbi di una forchetta e raccoglili in una ciotola con la maionese. Aggiungi qualche rametto di aneto tritato e spolverizza con una macinata di pepe. Mescola accuratamente con un cucchiaio. Trasferisci il composto ottenuto in un sac à poche e lascialo raffreddare in frigo per circa 15 minuti.

Elimina la crosta dalle fette di pane in cassetta. Dividi a metà ciascuna fetta, in modo da creare 4 rettangolini di pane. Sistema il pane in una padella antiaderente. Tostalo da entrambi i lati, quindi leva dal fuoco e lascia raffreddare i crostini ottenuti prima di farcirli.

Sistema i crostini su un tagliere e farciscili con la crema al tonno e infine decora le tartine con i capperi dissalati, le olive verdi a pezzetti e 1 rametto di aneto.