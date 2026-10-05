Il 4 ottobre Milano ha ospitato una delle iniziative più toccanti della stagione: lo Chef Cesare Battisti noto per il suo ristorante Ratanà, ha indossato il grembiule dell’Opera San Francesco per servire un pranzo solidale nella mensa destinata ai più poveri.

L’evento, inserito nella celebrazione dell’800° anniversario del transito di San Francesco d’Assisi, ha coinvolto oltre trecento partecipanti, tra cittadini, volontari e persone assistite dalla struttura.

Il pranzo del 4 ottobre: menù, ospiti e dichiarazioni

Il menù, curato dallo chef e dalla sua brigata, prevedeva lasagne di verdurapollo arrosto e un dolce al cioccolato. La scelta di piatti tradizionali, ma realizzati con la stessa attenzione della cucina di ristoranti stellati, ha voluto dimostrare che la dignità si riconosce, non si regala. Accanto a Battisti, sul palco delle cucine di Corso Concordia, hanno partecipato il comico Enrico Bertolino e il volontario Francesco Villa, noto come Franz, creando un clima di allegria e solidarietà.

Le parole di Battisti

Durante la preparazione, Battisti ha sottolineato: «Cucinare qui è come essere nella mia cucina, ma con la consapevolezza che il gesto è unico e irripetibile. I volontari sono qui ogni giorno; io sono stato qui per un solo giorno, ma ho voluto dare il mio contributo». Queste parole hanno risuonato tra i presenti, ricordando che l’impegno sociale può assumere forme diverse, dalla costanza quotidiana alla partecipazione occasionale ma significativa.

Le celebrazioni dell’800° anniversario di San Francesco a Milano

Il pranzo è solo uno dei tanti appuntamenti organizzati dall’ Opera San Francesco per commemorare la tappa storica. Dal 3 ottobre al 24 ottobre, la città offre una serie di iniziative: lectio magistralis dello storico Alessandro Barbero al Teatro Carcano, maratona cinematografica gratuita all’Anteo Palazzo del Cinema, laboratori ludici per bambini al MuBa e conferenze su temi di amore, odio e fratellanza. Il evento solidale del 4 ottobre ha inoltre aperto le porte della mensa ai cittadini, dimostrando che la condivisione della tavola è un atto di civiltà.

Prossimi appuntamenti gastronomici

Il calendario prevede un altro grande momento: il 19 ottobre la mensa di Corso Concordia ospiterà il pranzo benefico dei «Grandi Cuochi all’Opera», con la presenza di chef stellati come Massimo Bottura, Chicco e Bobo Cerea, Riccardo Monco e Lorenzo Sirabella. Le prenotazioni, aperte a tutti, rinforzano il messaggio di inclusione: la cucina di alto livello può e deve servire anche chi vive l’emarginazione.

La partecipazione di personalità di spicco ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, ma è soprattutto il gesto di riconoscere la dignità di ogni individuo che rimane il vero risultato di questa iniziativa.