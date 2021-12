Descrizione

La sbriciolata di patate con salsiccia e funghi è una gustosa torta salata senza farina, ideale da portare in tavola come primo o piatto unico. Una ricetta squisita, rustica e appetitosa, capace di conquistare anche i palati più esigenti. Scoprite come prepararla in pochissimi passaggi e servitela in un’occasione speciale.