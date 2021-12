Volete preparare dei biscotti per Natale, ad esempio gli omini di pan di zenzero, ma vi rendete conto di non avere le formine necessarie per lo stampo. Come fare? Facile, potrete creare formine e applicare decorazioni ai biscotti con utensili fai da te costruiti con le vostre mani.

Bastano pochi elementi: carta stagnola e lattine (vanno bene di qualsiasi tipo) e in men che non si dica i vostri biscotti potranno avere le forme che preferite. Con questo trucco avrete la possibilità di dare pieno sfogo alla vostra fantasia e di risparmiare.

Come creare le formine per i biscotti in casa

Necessarie quando vogliamo cucinare alcune tipologie di biscotti come quelli allo zenzero, a volte ci troviamo senza formine in casa.

Cosa fare se vogliamo preparare i famosi biscotti a forma di omino? Nessun problema, perché è possibile imparare come creare formine e decorazioni per biscotti con quello che abbiamo già a disposizione. A partire dalle bottiglie di plastica per l’acqua, presenti in ogni casa. Non dovrete fare altro che tagliare il collo della bottiglia e avrete una perfetta formina tonda. Oltre ad avere uno stampo rotondo pronto per l’uso, potrete riciclare parte della bottiglia ed essere più green.

Un’ottima alternativa sono le vaschette di alluminio, di solito usa e getta. Prima di creare un po’ formine dovrete però lavarle e asciugarle per bene. Dopodiché potrete ritagliare le forme che preferite, piegando il materiale. Purtroppo l’alluminio non è particolarmente rigido, per cui se cercate qualcosa di più resistente provate con le lattine. Le migliori sono quelle delle bibite: più semplici da ritagliare e modellare, una volta presa la forma desiderata non si piegheranno come fa l’alluminio.

Basterà partire da un modelli in cartoncino e creare la sagoma seguendone i contorni. Attenzione a non tagliarsi, e ricordate di lavare a fondo la lattina prima di usarla.

Come costruire uno stampo fai da te per le decorazioni

Una volta ottenuto il biscotto con le formine fai da te, possiamo decidere di decorarne la superficie utilizzando altri strumenti che abbiamo già in casa e non dobbiamo acquistare. Con uno spremiagrumi possiamo creare delle decorazioni semplici ma d’effetto. Premendo la punta contro la pasta del biscotto le conferiremo una forma “a cestino” che poi potremo farcire con la marmellata o altri ingredienti. Usando l’altro lato dello spremiagrumi possiamo invece imprimere altre texture sul biscotto. In alternativa possiamo usare la frusta e premerla sul biscotto, ottenendo così un motivo astratto.

Un altro utensile da cucina che abbiamo tutti in casa è la scrematrice, che applicata alla pasta andrà a creare un disegno a spirale. Possiamo usare anche un pezzettino di pluriball per ottenere una decorazione molto simpatica. Basterà premere il pluriball sul biscotto ancora crudo, imprimendo così dei cerchietti sulla pasta. Dopodiché tagliamo gli angoli del biscotto fino ad ottenere un esagono. Una volta finito avremo dei biscotti che ricordano gli alveari delle api. Infine, basta aggiungere qualche piccolo elemento in più per decorare i biscotti. Vanno benissimo del semplice zucchero a velo, marmellata o zuccherini colorati.