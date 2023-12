Descrizione

Le schiacciatine di carne macinata in padella sono un secondo piatto semplice e sfizioso che piace a tutta alla famiglia, pronto da portare in tavola in soli 30 minuti minuti. Prepararle è questione di pochi attimi: il tempo di impastare gli ingredienti all’interno di una ciotola, creare le polpettine e cuocerle in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva. Ottime da servire con un contorno in ogni occasione, così stuzzicanti che una tira l’altra: non vi resta che provarle!