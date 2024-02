Nella patria degli hamburger, New York, è impossibile non farsi tentare da panini enormi e succulenti: ma dove si può mangiare economico e salutare?

New York, si sa, non è di certo una città economica, quindi bisogna mettere in conto una bella cifra da spendere direttamente sul posto.

Anche il mangiare è molto più costoso rispetto ai prezzi a cui siamo abituati in Italia, fatta eccezione per i baracchini che vendono pietanze in strada e le catene di street food, che propongono prodotti gustosissimi, ma non troppo salutari!

Dove e cosa mangiare economico a New York

Ovviamente nella patria degli hamburger e degli hot dog, è impossibile non farsi tentare da panini enormi e succulenti, accompagnati da chips croccanti e salse ricercate, che in Italia non si trovano.

Questo tipo di cibo è economico, specialmente se lo consumate in piedi mentre camminate, acquistandolo dai numerosi baracchini che ci sono in giro per le strade di New York.

Tuttavia, come dicevamo, lo street food per quanto sia buono, è anche pesante e poco salutare, quindi difficile da mangiare per tutta la durata del vostro viaggio a New York.

Vediamo allora due ottime soluzioni, dove il cibo e il benessere sono due concetti che vanno a braccetto, offerti a prezzi contenuti e ragionevoli!

Whole Food Market

Si tratta di una catena di supermercati, molto affermata a Manhattan, che dà la possibilità di acquistare cibi salutari come zuppe, verdure, carne fresca, a buon prezzo, scegliendoli direttamente dagli scaffali, per poi poter decidere di consumarli anche sul posto, su comodi tavolini, in aree riservate e ben fornite (microonde, posate, salviette ecc).

Chelsea Market

Un mercato al coperto tutto da esplorare, per apprezzare pietanze e piatti unici!

Se siete amanti del pesce e volete provare un ottimo Loabster Roll, ovvero il panino con l’aragosta newyorkese, al Chelsea Market c’è Loabster Place, un posticino che ricrea un’informale pescheria, che propone piatti a base di pesce freschissimo, a prezzi contenuti da mercato.