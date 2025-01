Origini e tradizione degli spätzle

Gli spätzle sono gnocchetti irregolari che affondano le loro radici nella tradizione culinaria della Germania meridionale, ma hanno trovato una loro dimensione anche in altre regioni come il Tirolo, l’Alsazia e la Svizzera. In particolare, nel Trentino-Alto Adige, questi deliziosi gnocchi sono diventati un simbolo della cucina locale, dove vengono preparati con ingredienti freschi e genuini. La loro versatilità consente di abbinarli a diversi condimenti, che spaziano dalla cacciagione al burro, fino alla panna montata, rendendoli un piatto adatto a ogni stagione e occasione.

Il ristorante Cant del Gal: un angolo di tradizione

Un luogo emblematico dove gustare gli spätzle è il ristorante Cant del Gal, situato a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Immerso nella natura, questo locale storico è stato fondato nel 1951 e ha sempre rappresentato un punto di riferimento per alpinisti e turisti. Oggi, gestito da Marzia e dalla sua famiglia, il ristorante offre un menù che celebra i sapori autentici del Trentino, utilizzando prodotti locali e presidi Slow Food. Tra le specialità, spiccano gli spätzle, preparati secondo la tradizione e serviti con panna e speck, un abbinamento che esalta il loro sapore unico.

Come preparare gli spätzle a casa

Preparare gli spätzle in casa è un’esperienza gratificante e semplice. Gli ingredienti principali per 4 persone includono farina, uova e acqua. Per un tocco di originalità, si possono aggiungere spinaci o ortiche per creare varianti colorate e saporite. Dopo aver impastato, la pasta viene passata attraverso un apposito attrezzo per ottenere la forma caratteristica degli gnocchetti. Una volta cotti, gli spätzle possono essere conditi con una salsa ai funghi porcini o serviti con un sugo di carne, per un piatto che racchiude tutta la bontà della tradizione culinaria trentina.