I tortelli dolci: un simbolo del carnevale ambrosiano

Il carnevale ambrosiano, che si distingue per la sua durata prolungata fino al sabato successivo al mercoledì delle ceneri, è un momento di festa e tradizione a Milano. Durante queste celebrazioni, uno dei dolci più amati è senza dubbio il tortello dolce, una sfera di pasta fritta farcita con diverse creme. Questi dolci non solo rappresentano un piacere per il palato, ma sono anche un simbolo della cultura gastronomica milanese, che unisce ingredienti freschi e ricette tradizionali.

La Pasticceria Martesana: un’icona della pasticceria milanese

Tra le varie pasticcerie che offrono tortelli dolci, spicca la Pasticceria Martesana, una Bottega Storica che da oltre cinquant’anni delizia i milanesi con le sue creazioni. Fondata dal maestro Vincenzo Santoro, la Martesana ha saputo mantenere viva la tradizione pasticcera, ampliando la sua presenza con diverse sedi in città, tra cui quelle di Sarpi, Sant’Agostino, Mercato Centrale e Porta Romana. Recentemente, ha aperto anche un nuovo punto vendita nel centro di Como, portando la sua arte dolciaria oltre i confini milanesi.

Ingredienti e preparazione dei tortelli dolci

Per preparare i tortelli dolci, è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità. La ricetta base prevede l’uso di latte fresco, tuorli d’uovo, zucchero, amido di riso, vaniglia e scorza di limone per la crema pasticcera. Per la variante al cioccolato, si aggiunge del cioccolato fondente. La preparazione inizia portando a ebollizione il latte con gli aromi, per poi mescolarlo con i tuorli e l’amido. Una volta ottenuta la crema, si procede a preparare l’impasto per i tortelli, che richiede burro, farina e uova. Dopo aver fritto i tortelli, si possono farcire con le creme preparate, creando un dolce irresistibile.

Un’esperienza da non perdere

Assaporare i tortelli dolci della Pasticceria Martesana durante il carnevale ambrosiano è un’esperienza che ogni milanese e visitatore dovrebbe vivere. Questi dolci non solo soddisfano il palato, ma raccontano anche una storia di passione e dedizione alla tradizione gastronomica. Che si tratti di una passeggiata lungo il Naviglio o di una sosta in una delle storiche sedi della Martesana, il carnevale ambrosiano offre l’opportunità di gustare un pezzo di Milano in ogni morso.