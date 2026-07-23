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Ddl Concorrenza: il diritto alla doggy bag e il nuovo logo anti-spreco

Con il nuovo Ddl Concorrenza, portare a casa gli avanzi al ristorante diventa un diritto. Scopri come funziona e cosa cambia per consumatori e ristoratori.

Pubblicato il 23/07/2026 alle 08:22
Ddl Concorrenza: il diritto alla doggy bag e il nuovo logo anti-spreco

Un cambiamento significativo sta per arrivare nel mondo della ristorazione italiana. Il nuovo Ddl Concorrenza introduce infatti il diritto alla doggy bag trasformando una pratica comune in un obbligo per i ristoratori. Ma cosa comporta questa novità e come si applicherà?

La proposta di legge, che dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri, stabilisce che i clienti hanno il diritto di portare a casa i cibi e le bevande non consumati.

Questo diritto è esplicitamente riconosciuto e non può essere considerato una concessione facoltativa da parte del ristoratore.

Il logo ufficiale per identificare i ristoranti aderenti

Una delle novità più rilevanti è l’istituzione di un logo ufficiale che i ristoratori potranno esporre per segnalare ai clienti la possibilità di richiedere il cibo non consumato. Questo marchio sarà definito con un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il logo servirà a comunicare in modo chiaro e immediato ai clienti che possono portare a casa gli avanzi. Questo intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro delle misure di tutela del consumatore e di regolazione del mercato contenute nel Ddl Concorrenza.

Le regole per il servizio di asporto

Lo stesso decreto ministeriale dovrà stabilire i criteri e le modalità per erogare il servizio di asporto del cibo non consumato. Questo significa che verranno fissate le regole operative che i ristoratori dovranno seguire, come le modalità di confezionamento, l’informazione al cliente e l’utilizzo del logo.

Questa iniziativa è parte di un più ampio piano per ridurre lo spreco alimentare. Il testo del disegno di legge prevede infatti che le campagne di promozione e valorizzazione di iniziativa pubblica, orientate alla riduzione dello spreco alimentare, facciano sempre riferimento al nuovo logo ufficiale.

L’impatto culturale e sociale

Per i consumatori, soprattutto nelle grandi città e nelle aree a più alta vocazione turistica, l’introduzione di un diritto esplicito alla doggy bag e di un logo dedicato punta a rendere questa pratica più normale, visibile e socialmente accettata. Questo potrebbe aiutare a superare le resistenze culturali ancora presenti in parte della clientela e degli operatori.

Con l’introduzione del diritto alla doggy bag e del logo ufficiale, i ristoratori saranno chiamati a rispettare nuove regole che favoriranno un consumo più responsabile e sostenibile.

Scritto da Edoardo Castellucci

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