Un viaggio tra tradizione e innovazione culinaria

La cucina italiana è un vero e proprio racconto, dove ogni piatto ha una storia da narrare. Presso Tenuta Langelina, situata in via delle Ville a Corinaldo, questo concetto si traduce in un’esperienza gastronomica unica. Gli chef Loris e Mauro, dal 2010, hanno dedicato la loro carriera a dare voce agli ingredienti del territorio, creando piatti che celebrano la tradizione culinaria italiana, ma con un tocco di innovazione. Ogni portata è pensata per evocare emozioni e ricordi, rendendo ogni pasto un momento speciale.

I piatti che raccontano storie

Ogni piatto del menu di Tenuta Langelina è un viaggio sensoriale. Le carni grigliate parlano di tradizione, mentre i passatelli ai funghi porcini evocano l’autunno, una stagione ricca di sapori e profumi. Non si può dimenticare il carpaccio di picanha arrostita alla brace, servito con una salsa chimichurri che riassume il gusto dell’Argentina. Questo piatto, come molti altri, è il risultato di un’attenta selezione degli ingredienti, che provengono direttamente dal territorio circostante.

Un menu per tutti i gusti

Se sei indeciso tra carne e pesce, presso Tenuta Langelina non avrai questo problema. Il menu offre una varietà di opzioni che soddisfano ogni palato. Puoi passare da un crudo di mare fresco e impeccabile a un filetto di manzo che si scioglie in bocca, senza alcuna forzatura. Tra i piatti più apprezzati, la lasagnetta di mare si distingue per la sua delicatezza, mentre il fritto è leggero e mai unto, un vero must per gli amanti della cucina di pesce.

Un’esperienza gastronomica accessibile

Il prezzo medio per un pasto presso Tenuta Langelina varia da 30 a 40 euro, un investimento che vale la pena per un’esperienza culinaria di alta qualità. Ogni piatto è preparato con cura e passione, garantendo un’esperienza che va oltre il semplice pasto. La location, immersa nella bellezza della campagna marchigiana, contribuisce a rendere ogni visita un momento indimenticabile.