Introduzione alle eccellenze gastronomiche di Siracusa

Siracusa, una delle città più affascinanti della Sicilia, non è solo famosa per la sua storia e bellezze architettoniche, ma anche per la sua vivace scena gastronomica. La Guida 2025 di Identità Golose ha recentemente messo in luce otto locali che rappresentano il meglio della ristorazione nella provincia, tra cui pizzerie e cocktail bar di alta qualità. Questi luoghi non solo offrono piatti deliziosi, ma anche un’esperienza unica che celebra i sapori locali e l’arte della mixology.

I cocktail bar da non perdere

Tra i cocktail bar più rinomati di Siracusa, spicca il Barcollo di Ortigia, dove il barman Andrea Franzò crea cocktail audaci e innovativi, perfetti per chi cerca un’esperienza di gusto unica. Un altro locale da visitare è il Cortiletto di Marzamemi, che offre un’atmosfera incantevole e drink preparati con ingredienti freschi e locali. Infine, il 1857 al San Corrado di Noto si distingue per la sua selezione di cocktail artigianali, che riflettono la tradizione e la creatività siciliana.

Le pizzerie che rappresentano Siracusa

Non si può parlare di gastronomia siracusana senza menzionare le sue pizzerie. Piano B, situata a pochi passi da Ortigia, è un punto di riferimento per gli amanti della pizza. Sotto la guida del pizzaiolo Friedich Schmuck, il locale offre una varietà di impasti, dalle pizze classiche a quelle più innovative, tutte preparate con farine biologiche autoctone. La pizza romana, croccante e sottile, è uno dei piatti forti, ma ciò che rende Piano B davvero speciale è la continua ricerca di ingredienti di alta qualità e ricette uniche.

Un’altra pizzeria da non perdere è Era Ora, situata tra i suggestivi vicoli di Ortigia. Inaugurata nel 2020, questa pizzeria è gestita da Concetto Fiorentino e Veronica Greco, che offrono un’esperienza gastronomica elegante e raffinata. La carta propone cinque diversi impasti, tra cui il tradizionale siciliano e il napoletano contemporaneo, oltre a un’opzione senza glutine. Era Ora è il luogo ideale per chi desidera gustare una pizza di alta qualità in un ambiente esclusivo.

Un’esperienza gastronomica completa

Entrambi i locali, Piano B ed Era Ora, offrono anche menu degustazione che permettono di esplorare una varietà di sapori e consistenze. Queste esperienze culinarie sono perfette per chi desidera immergersi nella cultura gastronomica siciliana, assaporando piatti preparati con passione e attenzione ai dettagli. Che si tratti di una serata tra amici o di una cena romantica, Siracusa offre un’ampia gamma di opzioni per soddisfare ogni palato.

In conclusione, Siracusa e la sua provincia si confermano come una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina e dei cocktail di qualità. Con i suoi locali che uniscono tradizione e innovazione, la città continua a sorprendere e deliziare i visitatori con la sua offerta gastronomica unica.