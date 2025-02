Ingredienti freschi e sostenibili

L’insalata di scarola e seppie con gelatina di arancia è un antipasto che unisce raffinatezza e sostenibilità. Utilizzando ingredienti freschi e di stagione, questa ricetta non solo delizia il palato, ma promuove anche un approccio anti-spreco. Le seppie, ricche di sapore, vengono arrostite per esaltarne il gusto, mentre la scarola, con la sua consistenza croccante, offre un contrasto perfetto. La gelatina di arancia, preparata con le scorze degli agrumi, aggiunge un tocco di dolcezza e freschezza, rendendo il piatto ancora più interessante.

Preparazione passo dopo passo

Per preparare questo piatto, inizia con la gelatina di arancia. Rimuovi le calotte delle arance e tagliale a fettine, conservando la buccia. Metti le fettine in una casseruola con zucchero, cardamomo e acqua, cuocendo a fuoco medio. Aggiungi acqua gradualmente per controllare l’evaporazione e ottenere una consistenza perfetta. Una volta cotta, frulla la miscela e lascia raffreddare. Nel frattempo, pulisci la scarola, lessando le foglie esterne in acqua e latte per ridurre l’amaro. Arrostisci le seppie in una padella calda, deglassando con vino bianco per creare una salsa ricca e saporita.

Assemblaggio del piatto

Per assemblare l’insalata, taglia la scarola cotta in quattro parti e disponila nei piatti. Aggiungi le seppie arrostite e le foglie di scarola crude per un contrasto di texture. Completa il piatto con la gelatina di arancia e la salsa al nero, ottenuta mescolando il nero delle seppie con olio e fondo di cottura. Questo piatto non solo è un piacere per gli occhi, ma offre anche un’esperienza gustativa unica, grazie all’armonia dei sapori e alla freschezza degli ingredienti.

Abbinamenti e suggerimenti

Per esaltare ulteriormente i sapori di questo antipasto, si consiglia di abbinarlo a un vino bianco fresco, come un Riesling, che con i suoi profumi di mandarino e limone si sposa perfettamente con le note agrumate del piatto. Un’ottima scelta è il Julian 2017 di Lanz Matthias, che offre una freschezza e un equilibrio ideali. Questo antipasto è perfetto per cene eleganti o per occasioni speciali, dove si desidera sorprendere gli ospiti con un piatto gourmet e sostenibile.