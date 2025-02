Un angolo di tradizione marchigiana

Nel cuore delle Marche, precisamente a Ripatransone, si trova un ristorante che rappresenta un vero e proprio tempio della cucina locale. Lu Cuccelò è un luogo dove la tradizione gastronomica si fonde con l’amore per i sapori genuini, offrendo un’esperienza culinaria autentica. Questo ristorante è un rifugio per gli amanti della buona tavola, che possono gustare piatti preparati con ingredienti freschi e locali, seguendo ricette tramandate nel tempo.

Specialità da non perdere

Tra le specialità che il ristorante propone, spiccano le lumache di terra, preparate secondo la ricetta tradizionale marchigiana. Un altro piatto tipico è “lu ciavarre”, un delizioso mix di 12 tipi di legumi che racconta la ricchezza della cucina contadina. Non mancano le tagliatelle al cinghiale, gli gnocchi al pistacchio e guanciale croccante e il filetto di manzo con radicchio e gorgonzola, piatti che esaltano i sapori decisi e autentici della regione.

Antipasti e dolci: un viaggio nei sapori rustici

Gli antipasti sono un omaggio ai sapori rustici, con una selezione di affettati, formaggi, trippa e fagioli con le cotiche. Ogni piatto è preparato con cura, per garantire un’esperienza gastronomica che rispetta le tradizioni locali. Per chiudere in dolcezza, il ristorante offre una varietà di dolci fatti in casa, che rappresentano il perfetto finale per un pasto indimenticabile. Inoltre, il fiore all’occhiello del ristorante sono le pizze cotte nel forno a legna, disponibili in oltre 50 varianti, tra cui la trippaccia e l’affumicata, che conquistano anche i palati più esigenti.

Un’esperienza culinaria senza fronzoli

Lu Cuccelò non è solo un ristorante, ma un luogo dove si respira passione per la cucina e per i prodotti del territorio. I prezzi variano da 20 a 35 euro, rendendo l’esperienza accessibile a tutti coloro che desiderano scoprire i sapori autentici delle Marche. Situato in via Don Camei a Ripatransone, il ristorante è facilmente raggiungibile e rappresenta una tappa obbligata per chi visita questa parte d’Italia. La qualità dei piatti e l’atmosfera accogliente rendono ogni visita un momento speciale, da condividere con amici e familiari.