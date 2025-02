Un’iniziativa per riscoprire le tradizioni

Angelo Fedele, noto tiktoker e fondatore della prima impresa alimentare domestica in provincia di Taranto, ha lanciato un’iniziativa unica nel suo genere. Con il suo format gratuito, chiunque potrà iscriversi per cucinare insieme a lui un dolce o un piatto salato tipico della tradizione pugliese. Questo progetto non solo promuove la cucina locale, ma offre anche un’opportunità per riscoprire e valorizzare le ricette tramandate di generazione in generazione.

Come partecipare al format

Le iscrizioni al format sono già aperte e stanno ricevendo un’ottima risposta. Angelo selezionerà cinque partecipanti tra coloro che si iscriveranno, recandosi direttamente a casa loro per preparare insieme una pietanza a scelta. Ogni incontro diventerà un episodio del format, che sarà poi condiviso sui canali social de “Il Mago dei biscotti”. Questo approccio non solo rende la cucina un’esperienza condivisa, ma crea anche un legame tra le persone e le loro tradizioni culinarie.

Il valore delle tradizioni culinarie

Angelo Fedele ha una profonda connessione con la sua eredità culinaria, avendo appreso i segreti della pasticceria e della panificazione dalla nonna, che gestiva il panificio più antico di Statte. In un’intervista, ha dichiarato: “Credo che ognuno di noi debba coltivare e tramandare le nostre tradizioni culinarie, evitando di comprare dolci industriali”. Questa filosofia è alla base del suo progetto, che mira a incoraggiare le persone a riscoprire il piacere di cucinare in casa, creando dolci e piatti tipici come le zeppole di San Giuseppe, i taralli col pepe e le chiacchiere.

Un’opportunità per tutti

Il format di Angelo Fedele rappresenta un’opportunità non solo per imparare a cucinare, ma anche per creare ricordi e condividere momenti speciali con amici e familiari. In un’epoca in cui il cibo industriale è sempre più presente, iniziative come questa ci ricordano l’importanza di tornare alle origini e di apprezzare il cibo fatto in casa. Non resta che iscriversi e prepararsi a vivere un’esperienza culinaria unica, all’insegna della tradizione e della convivialità.