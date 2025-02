Un mercato competitivo per le arance egiziane

La campagna delle arance egiziane sta attraversando un periodo di forte domanda, nonostante un contesto di mercato altamente competitivo. I principali mercati di esportazione, come Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti e Paesi Bassi, continuano a mostrare un interesse costante per le arance egiziane. Tuttavia, gli esportatori si trovano a dover affrontare sfide significative, tra cui la crisi del Mar Rosso che ha impattato le rotte di spedizione e i costi di trasporto.

Domanda globale e opportunità di mercato

Secondo Mohamed Mzayen, responsabile delle esportazioni della Al-Omar, la domanda globale di arance egiziane è rimasta robusta, con un aumento significativo delle esportazioni verso il mercato canadese. L’Egitto ha superato paesi come Spagna e Marocco, consolidando la sua posizione di leader nel settore. Tuttavia, la situazione nel Sud-est asiatico è stata meno favorevole, con una domanda più lenta del previsto a causa delle interruzioni logistiche.

Le sfide della produzione e della commercializzazione

Nonostante i successi, la campagna presenta anche delle difficoltà. I coltivatori egiziani stanno affrontando una carenza di calibri grandi, con solo il 20-25% della produzione che rientra in questa categoria. Questo ha costretto gli esportatori a rivedere le loro strategie di mercato, assegnando i calibri più grandi a mercati premium come la regione del Golfo e alcuni paesi europei, mentre i calibri più piccoli vengono destinati a mercati come India e Malesia.

Strategie di prezzo e gestione finanziaria

La presenza abbondante di arance di piccolo calibro ha portato a una diminuzione dei prezzi all’inizio della campagna, con una riduzione del 25% rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, verso la fine della campagna, i prezzi sono aumentati, raggiungendo circa 800-900 dollari a tonnellata. Nonostante questo trend positivo, le condizioni di pagamento rimangono una sfida, con alcuni acquirenti che richiedono periodi di pagamento estesi, rendendo necessaria una gestione finanziaria attenta.

Innovazione e qualità come chiavi del successo

Il successo della campagna delle arance egiziane dipende dalla capacità degli esportatori di ottimizzare la selezione e il packaging. L’uso di tecnologie avanzate per la selezione e un rigoroso controllo di qualità sono essenziali per soddisfare le esigenze dei mercati internazionali. Inoltre, l’investimento nel marketing digitale e nel branding gioca un ruolo cruciale nel supportare le vendite e nel rafforzare la competitività dell’Egitto nel settore degli agrumi.