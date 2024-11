Sai come tostare i semi di zucca e mangiarli in casa? Scopri come tostarli con questi suggerimenti!

Tra i superfood i semi di zucca sono tra i più amati dalla maggior parte delle persone. Ma se li ami tostati e quindi più croccanti, scopri di seguito come tostarli seguendo alcuni consigli e suggerimenti.

Semi di zucca: consigli su come tostarli nel modo giusto

Hai mai pensato di preparare in casa i semi di zucca tostati? Quando puliamo una zucca per una ricetta, infatti, tendiamo a scartare i semi e a buttarli via. In realtà non andrebbe fatto perché questi semi di zucca, ritenuti un superfood, sono ricchi di nutrienti, come zinco, magnesio e proteine, e possono diventare uno snack croccante e saporito perfetto da gustare in qualsiasi momento. Scopri allora come tostarli nel modo giusto, perfetti anche per Halloween.

Semi di zucca tostati al forno

Ingredienti

200 g di semi di zucca

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di sale fino

Procedimento

Iniziate sciacquando per bene i semi di zucca sotto l’acqua corrente, eliminando tutta la polpa rimasta attaccata. Tamponateli con un panno asciutto o carta da cucina.

Stendete i semi su una teglia rivestita con carta da forno e lasciateli asciugare per qualche ora o in forno a 50° per circa 20-30 minuti. Una volta asciutti, preriscaldate il forno a 180°.

In una ciotola, mescolate i semi con l’olio e il sale, facendo sì che siano ben conditi. Distribuite i semi in modo uniforme sulla teglia e tostateli in forno per 15-20 minuti, mescolando a metà cottura per farli dorare in modo uniforme. I semi di zucca saranno pronti quando avranno un bel colore dorato e saranno croccanti. Infine lasciateli raffreddare completamente prima di gustarli o conservarli in un barattolo ermetico per un mese circa!

Semi di zucca tostati al microonde

Altro metodo veloce per tostare i semi di zucca è usare il forno a microonde. Iniziate a mescolate i semi di zucca con un pochino di olio e fateli cuocere alla massima potenza per 2 minuti. Quindi girate i semini e rimetteteli nel microonde per altri due minuti. Continuate con questa operazione per un totale di 8 minuti di cottura. In poco tempo avrete un ottimo snack da usare per il vostro party di Halloween.

Semi di zucca tostati in friggitrice ad aria

Se hai una friggitrice ad aria, puoi tostare i semi di zucca ancora più velocemente, ottenendo un risultato altrettanto croccante e saporito. Ecco come fare.

Sciacquate i semi di zucca e asciugateli accuratamente. Mescolate i semi con l’olio e il sale in una ciotola. Distribuite i semi nel cestello della friggitrice ad aria senza sovrapporli troppo. Cuoceteli a 160° per 10-12 minuti, scuotendo il cestello a metà cottura per assicurare una tostatura uniforme. Una volta dorati e croccanti, lasciate raffreddare i semi prima di conservarli.